MEDVEDEV SLAVIO U AKAPULKU, PA BIRANIM REČIMA GOVORIO O NOVAKU: Siguran sam da će mi čestitati ako ja postanem broj 1 (VIDEO)

Danil Medvedev bio je bolji od Benoa Pera sa 6:4, 6:3 u meču prvog kola turnira u Akapulku i time nagovestio da je i više nego spreman da osvoji trofej koji bi značio i svrgavanje Novaka sa trona ATP liste.

Na konferenciji, Medvedev je prijateljski reagovao na reči Đokovića da će čestitati odmah.

"Da, čuo sam to i znate, on priča istinu uvek, učinio sam nešto i svi vide to, Novak uvek čestita svima. Svi smo mi takmičarski nastrojeni, nekada tokom meča može biti nečega sa navijačima, rivalima, sudijom, svima, loptama... I on tu može nekada da reaguje ljutito. Ali otkad sam deo teniskog tura, ne mogu da se setim meča da Novak nije čestitao, ne mogu da se setim da je rekao nešto loše o rivalu. Siguran sam da će čestitati, ako ja postanem broj 1... Ali prvo to moram da uradim, a to je najteži deo", rekao je kroz smeh Medvedev, pa dodao.

"Nije to više san, to je cilj, ove nedelje to mogu da ostvarim, ako pobedim. Ako ne osvojim titulu, to će biti moja greška", zaključio je Medvedev.

(Kurir sport)