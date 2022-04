NOVAKOVA BRUTALNA PORUKA UPUĆENA CELOJ EVROPI: Bio sam žrtva rata kao i svaki Srbin, znam kako je kada ste izopšteni u svetu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, na konferenciji za novinare posle plasmana u finale srbija opena, govorio je i o odluci čelnika najprestižnijeg turnira na svetu Vimbldona da zabrani učešće Rusima i Belorusima! Novakove reči na ovu temu će svakako daleko odjeknuti!

- Naravno da ima politike u sportu, organizacije koje vode naš sport jesu političke sturkture. Stojim uz ono što sam rekao, mislim da nije neophodno da se suspenduju bilo koji sportista. Ne znam kako oni doprinose bilo čemu što se dešava u ratu. Samo saplićete ljude da se takmiče, a u tenisu imamo pravilo po kom je zabranjena diskriminacija. Igra se po rejtingu, a ne po nacionalnosti. Vimbldon je to prekršio. Znam vrlo dobro šta znače sankcije, odrastao sam tokom 10 godina u sankcijama. Znam kako je gledati svet, kao izopšten, kao neko ko dolazi iz zemlje koja je prikazana na loš način u svetu. Bio sam žrtva toga kao i svaki Srbin tokom godina. Razumem šta znači izgubiti bliske ljude i kuću, svi koji prolaze kroz patnju. Rat je nešto čemu se protivim i to ću raditi do kraja života - bio je izričit Novak Đoković.

foto: Starsport

Srpski teniski as je o susretu sa Janom Oblakom, golmanom Atletiko Madrida, koji gledao njegov polufinalni meč u Beogradu.

- Video sam se posle meča sa njim, on je velika zvezda fudbala sa ovih prostora. Upoznali smo se ranije u Madridu kada je gledao moje mečeve, rekao mi je da je imao slobodan vikend, pa je iskoristio priliku da dođe na meč - naglasio je Đoković.

foto: Starsport

Novak je govorio i o predstojećem meču sa Rubljovim u finalu turnira.

- Igrali smo samo jednom na mastersu u Torinu, dobio sam ga u dva seta, druga podloga, ali su uslovi bili drugačiji. Finale je finale, tu dajete maksimum sve što je ostalo u rezervoaru da osvojite titulu, on je jedan od najuspešnijih tenisera proteklih godina. Aktivan je u svojim udarcima sa osnovne linije, ima prodoran forhend, traži da diktira tempo, pričao sam sa trenerom Goranom, znam šta mi je činiti, sutra ćemo raditi na nekim detaljima. Nadam se boljem početku nego na prethodnim mečevima - kazao je Đoković.

Pojasnio je šta će presuditi u velikom finalu u nedelju protiv Andreja Rubljova.

- U završnim fazama turnira je presudno kako se fizički osečaš, ako imaš svežinu, udarac bi trebalo da osećaš posle toliko mečeva. Presudan je emotivni, mentalni aspekt, koliko dugo može da se drži koncentracija. Na najvišem nivou ne smeš da dozvoliš oscilacije, prija mi kada imam čvrstinu jer mi je prirodnije da igram igru, manje se trošim, više vršim pritisak na protivnika. Bitno je držati sabranost, smirenost i koncenratciju - zaključio je Novak Đoković.

