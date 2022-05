EKSKLUZIVNO! ČELIČNI NEMAC DAJE BLAGU PREDNOST NOVAKU: Tomi Has izneo svoja očekivanja pred novi teniski klasik Đoković - Nadal!

Tomi Has je po mnogo čemu bio neverovatan teniser i takmičar – sa jednim od najlepših i najefikasnijih jednoručnih bekhenda u istoriji, ali možda pre svega po tome što je i pored raznih bolnih povreda uspevao više puta da se vraća u sam vrh svetskog tenisa i time potvrdi svoju jedinstvenu radnu etiku i čeličnu volju.

Od 2016 je imenovan za direktora “petog Grend Slema” – turnira u Indijan Velsu, ali je često viđen i sa ove strane okeana, što je slučaj i ove godine na Rolan Garosu.

Upitan da prokomentariše perjanice nove generacije mladih asova, Has kaže:

"Alkaraz je impozantan u svakom smislu. Ima jak stručni tim iza njega, veliku ambiciju, pobednički mentalitet u tenisu i glad da pobeđuje i uspe. Naravno, postoje i neke slabosti ali to previše ne iznenađuje, jer je on već ušao na velika vrata svetskog tenisa i tu će sigurno i ostati. Naravno, bilo bi dobro da ga ne zadesi neka povreda, ali ga je izuzetno zabavno gledati. Uživo sam pratio prvi set u Indijan Velsu i kada je došao do polufinala i igrao protiv Rafe, i to je bilo neverovatno. Danas je on aktuelni šampiona Majamija i Madrida – sa samo 19 godina. No, videli smo proteklih meseci a naročito u pobedi protiv Cicipasa da je uz njega stao i Holger Rune koji je upravo napunio 19 godina i već osvojio turnir u Minhenu čime je sigurno podigao izuzetno visoko svoje samopouzdanje i veru da može i još dalje u Parizu. Obično je potrebno da jedan ili dva igrača otvore vrata i veruju u sebe i svoju misiju, a zatim i da ostali 20-godišnjaci kažu 'Možda bih i ja mogao da uradim isto'. To je dovoljna motivacija za sve što vam treba, i ovakve novine je dobro videti jer su izuzetno blagorodne za tenis,” ističe Tomi Has.

Da li mislite da je Alkaraz u stanju da osvoji ovaj turnir i samim time svoj prvi Grend Slem?

"Deluje da je spreman da ode do kraja, mada ne bi bilo iznenađenje i da je izgubio meč protiv Ramos-Vinolasa, pošto je evidentno stavio preveliki pritisak na sebe. Uvek možete da imate dan kada nećete igrati na željenom nivou i ovo je takmičenje na kome se igra u tri osvojena seta i to protiv toliko neverovatnih tenisera. Ipak, pronašao je način da se konsoliduje i nastavi sa pobedama - i to puno govori o njemu: da je prisutan, da je mentalno snažan, da će igrati izuzetno dobro i da će naći način da pobeđuje. Ako sada prođe četvrtfinale, igraće protiv Zvereva i tu će zadatak za njega biti da vidi da li može da uspostavi dominaciju u njihovim duelima nakon što je pobedio Nemca prilično lako u Madridu. Siguran sam da Zverev takođe ima nešto da kaže i želi i da je nastojao da pokaže konkurenciji koliko je i dalje u stanju da odigra dobro. Očekujem da će i taj meč biti veoma zabavan, kao još jedno četvrtfinale kojem smo se nadali, a ako Alkaraz prođe, a Đoković i Nadal igraju četiri ili pet sati – onda bi Alkaraz mogao da bude favorit u polufinalu. Videli smo da je Cicipas ispao, ko zna ko će proći iz donjeg dela žreba, ali kako sada stvari stoje na dobrom je putu da osvoji turnir”, objašnjava Has.

Šta bi po Vama mogli da budu presudni elementi u meču Đokovića i Nadala?

"Igrali su toliko puta zajedno, i rekao bih da su posredi veoma male razlike između njih. Mislim da će biti veoma važno to ko bude bolje otvorio meč, ko bude došao prvi do brejka ali I koliki će biti procenat njihovog prvog servisa i neiznuđenih grešaka. Naravno, odlučivaće i voljni momenat jer će u ovakvom meču morati da budu na nivou svog najboljeg tenisa od prvog do poslednjeg poena. Dao bih malu prednosti Đokoviću, jer je svež i veoma motivisan da osvoji svoju 21. Titulu. Svi znamo kako je ova sezone počela za njega, ali je na Rolan Garos stigao sa osvojenim Mastersom u Rimu i lako prošao prethodne tri runde. Novaka odlukuje veoma snažan mentalni sklop, i ima sve razloge ovog sveta da veruje da može da pobedi Rafu ovde - jer je to ranije već radio. I pored toga – niko ne bi bio iznenađen time da Nadal odnese prevagu u ovom meču”, analizira “meč veka” Nemac.

Kao igrač koji se dugo u svojoj karijeri takmičio sa raznim povredama, koje je vaše mišljenje o ulozi Rafinog fizičkog stanja u njegovom daljem pohodu na 14. trofej u Parizu, i da li jasno vidite uticaj povrede na njegove dosadašnje nastupe ovde?

"Jedino je sam Rafael Nadal svestan stanja svoje povrede. Videli smo da je u nastupima u Madridu imao bol, pa čak i malo i šepao protiv Šapovalova, na Rolan Garosu sve izgleda dobro sa njim i to se ne vidi. Jasno je da će njegov tim dati sve od sebe da Rafa odigra najbolju moguću partiju. Uoči turnira je najavio da je povređen, da traži načina da sanira to stanje koliko god je to moguće dok će mu adrenalin na terenu pomagati da igra i takmiči se najbolje što može. Impresioniran sam načinom na koji se nosi sa povredom, i to me je donekle podsetilo na samog sebe. Mogao sam da tolerišem bol neko vreme, ali kada sam pokidao tetivu od ramena onda bukvalno nisam više mogao da podignete ruku. Šta god da je u pitanju, a tu izgleda ima različitih povreda – smatram da će Nadal biti spreman za početak ovog meča”, zaključuje Tomi Has

Kurir sport/Vuk Brajović