NAJSLAĐA TITULA ZA NADALA Vilander fasciniran: Ovaj rekord nikada neće biti srušen!

Španski teniser Rafael Nadal 14. put u karijeri osvojio je trofej na Rolan Garosu.

Nadal je u finalu savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa ubedljivih 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:0).

Teniski ekspert Mats Vilander smatra da Nadalov rekord u Parizu niko nikada neće uspeti da obori.

"Svedočimo Nadalovom pisanju istorije, znali smo to i pre. Džon Mekinro je rekao da ovaj rekord nikad neće biti srušen, ne, zaista neće biti oboren na grend slemu. Da li će ovaj rekord biti potučen u bilo kom sportu koji se igra na godišnjoj bazi? To je pravo pitanje", kaže Vilander

Šveđanin smatra da je Rafi ovo verovatno jedna od najdražih titula, zbog načina na koji je došao do nje.

"Mislim da je ovo najslađa titula za Nadala. Prvo, nije znao da li će moći da igra, svako jutro se budio s tim pitanjem. Ali sada moramo da se fokusiramo ne na 14, već na 22. titulu. Ima dve više od Novaka i Rodžera, to bi mogao da bude razlog da bude najbolji svih vremena. Opet, on je tako skroman i kako stvari stoje, izgleda da će nastaviti", ističe legendarni as.

Kurir sport