ŠPANCA RAZLJUTILO RAFINO PRENEMAGANJE: Devojčice imaju više problema pa ne govore o njima

Rafino kukanje na povređeno stopalo, dolazak na štakama u Barselonu na terapije, a onda ekspresno ozdravljenje i početak priprema za Vimbldon, iz dana u dan ne prestaju da budu glavna tema u svetskim medijima.

Sada se oglasio i slavni španski atletičar Huan Luis Gonzales koji je račun sunarodnika uputio kritike.

„Ne slažem se sa Rafaelom Nadalom da toliko govori o svojim povredama. Pogrešno je toliko o tome govoriti u javnosti jer to može da se razume kao da glumi žrtvu. Ako odlučiš da odeš na takmičenje, to znači da si u poziciji to da uradiš“, istakao je Gonzales, a preneli svetski mediji.

„Ako prihvatiš izazov, onda si ga prihvatio, i ne bi trebalo da govoriš o fizičkim problemima. Ima devojčica u ritmičkoj gimnastici koje imaju više fizičkih problema od Nadala, ali ne govore o tome toliko“.

foto: Profimedia

(Kurir sport)