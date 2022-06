MAKRON JE ZVAO MBAPEA, TO NEMA SMISLA! Prvi čovek Reala ŠOKIRAO otkrićem: Nijedan igrač nikada neće biti iznad kluba!

Iako je delovalo da je posao završen, pa su sada navijači besni na Francuza.

"Mbape nije nikoga izdao. Sanjao je da igra za Real, ali se situacija promenila zgob političkog i ekonomskog pritiska. Na kraju smo rekli da ovo nije Mbape kojeg želimo, promenio je svoj san. I dalje ga cenim naravno, njegova majka je želela da on dođe u Madrid, bila je tužna. Rekli su nam da joj je neprijatno zbog toga", kazao je Perez, a onda otkrio:

foto: Profimedia

"Emanuel Makron je pozvao Mbapea, to nema smisla. PSŽ mu je ponudio da bude vođa projekta, to je sve promenilo. Više nisam video istog Mbapea kojeg smo želeli. Nije lako kad te pozove predsednik tvoje zemlje, gradonačelnik tvog grada, pa odeš u Katar, a oni ti nude sulude stvari. Posle toga se predomislio. Nismo potpisali predugovor sa Mbapeom zbog Pari Sen Žermena, koji bi morao da bude obavešten. Ako je Mbape ovakav neka ostane u PSŽ-u, ovo nije Mbape kojeg sam želeo. Nikada nisam rekao da je završeno. Ovo nije "moj" Mbape, ali to može da se promeni. Nijedan igrač nikada neće biti iznad kluba", jasan je prvi čovek Madriđana.

(Kurir sport)