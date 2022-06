ASOVI IZNELI OČEKIVANJA PRED VIMBLDON: Najzanimljivije izjave Mareja, Švjontekove, Alkaraza, Kirijosa i Cicipasa

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ LONDONA: VUK BRAJOVIĆ

Prisustvo asova koji su obeležili početak teniskog 21. veka – Novaka, Serene, Simone, Rafe, Endija, Stena (ali ne i Rodžera – prvi put posle 23 godine) – i onih koji ih polako ali sigurno nasleđuju – Zvereva, Cicipasa, Alkaraza, Ože-Alijasima, Hurkača, Kirijosa, Švjontek, Sakari, Gof – obećavaju da će ovaj Vimbldon biti interesantan kao retko kada do sada, upravo ono što bi teniski romantičari poželeli da im najvažniji turnir na svetu svih vremena pruži.

Zbog toga je posebno interesantno bilo čuti šta neki od njih imaju da kažu pre početka takmičenja, te prvo mesto dajemo dvostrukom osvajaču Vimbldonskog trofeja (i Olimpijskog zlata), domaćinu koji je svoje ime “pozajmio Marej Hilu” - najpoznatijem uzvišenju na ovom ikoničnom turniru.

“Svakako se osećam bolje, i iz dana u dan treniram sve jače – što je pozitivan pomak u odnosu na pre desetak dana. Na prethodnim turnirima sam pokazao da sam još u stanju da isporučim tenis na najvišem nivou; pobedio sam top 5 igrača (Cicipasa), odigrao odličan prvi set sa Kirijosom, sa jednim od najboljih igrača na travi Beretinijem sam igrao iz poena-u-poen… Zadovoljan sam I svojim treninzima, i sve što je potrebno je da taj nivo tenisa prenesem i na svoje mečeve. Srećan sam što opet sarađujem sa Ivanom (Lendlom), jer se nas dvojica odlično poznajemo – i on i dalje veruje u mene. On je jedan od retkih ljudi koji je uradio nešto pozitivno za mene u poslednjem periodu – i na tome sam mu izuzetno zahvalan”, najavljuje dobar nastup na Vimbldonu omiljeni domaći igrač Endi Marej.

Prva igračica sveta Iga Švojntek se nalazi u rekordnom nizu od 35 pobeda, ali je trava za nju uvek nosila posebne izazove:

“Uopšte nije lak zadatak nastaviti niz uspeha sa drugih podloga – na travi. I dalje osećam da moram još puno da radim da bih “skapirala” travu. Prošle godine nisam imala nikakva očekivanja, ali sam se osećala sve bolje – iz meča u meč, I to je bilo pozitivno iskustvo. Ove godine sam igrala na travi ne više od 10 dana – što svakako nije dovoljno – ali ne stavljam nikakav pritisak u vidu očekivanja na sebe. Bio mi je potreban odmor, i nisam puno razmišljala o tome. Moji dosadašnji uspesi će mi pomoći u smislu da svi znaju da mogu da odigram odličan tenis kada je to najvažnije, bez obzira na povremene uspone i padove – i zato se ne opterećujem planovima i očekivanjima. Samopouzdanje je tu, znam da mogu…”, odlučno zvuči Poljakinja.

Upitan da li već oseća želju poklonika tenisa na Vimbldonu da mladi teniseri iskoriste platform najvažnijeg turnira sezone za njihovu afirmaciju, Karlos Alkaraz kaže:

“Rekao bih da – da. Ljudi vole da vide kako mladi igrači stasavaju u šampione sve brže. Sa time sam se susretao bukvalno na svakom turniru na kojem sam učestvovao – i osećam iskrenu podršku i toplinu publike. Igrati na jednom od najlepših i najvažnijih turnira u istoriji tenisa je svakako velika čast i inspiracija – i odnos sa publikom će mi sigurno izuzetno puno značiti. Prošle godine sam ispao od Medvedeva u drugom kolu, ali sam osetio ovaj poseban ambijent – i zaista bih želeo da ove godine dobijem podršku od gledalaca na svim terenima gde budem nastupao”, zaključuje “Karlitos” – uz opasku da mu je najteži deo igranja na travi – da se navikne na kretanje po toj podlozi.

Neke od svojih najvećih karijernih uspeha Nik Kirijos je ostvario upravo na Vimbldonu. Upitan šta za njega znači nastupati na Centralnom terenu (koji ove godine slavi 100 godina postojanja) i da li bi bilo poželjno promeniti pravilo nošenja isključivo bele garderobe, na momente briljantni Australijanski teniser kaže:

“U svojim ranim teniskim danima nisam prečesto gledao tenis na televiziji, tako da mi najranija sećanja Centralnog terena potiču sa mečeva protiv Nadala 2014-15. Centralni teren odikuje posebna energija, i svaki izlazak na njega vas podseti na to koji su sve veliki šampioni delili ovaj prostor sa vama kroz istoriju – ali i svoje muke, trud, pregalaštvo, nastojanja da osvoje momenat koji će im omogućiti da ponovo zaigraju na njemu. Toliko različitih ličnosti se pojavljivalo na Centralnom terenu i ostvarivalo neverovatne uspehe tokom istorije… Što se garderobe tiče, ja bih – naravno – najradije želeo da nosim kompletno crnu kombinaciju (smeh). Ne verujem da će se odluke u tom pogledu menjati, ali bi bilo “kul” da dozvole crne znojnice, povez za glavu… Ipak, evidentno je da Vimbldon uopšte nije briga za to šta bi bilo “kul” – i zato mislim da tu ne treba očekivati neke promene”, kaže Kirijos, ponovivši da mu je lično veoma krivo što nema igrača iz Rusije i Belorusije - i što su ukinuti poeni za učešće, ali i da ne vidi sebe ni na jednom drugom turniru u ovom periodu, makar tamo i osvajao poene.

Stefanos Cicipas je u London stigao tek u subotu, prethodno osvojivši turnir na Majorci.

“Koje pripreme – kad sam tek juče stigao?” našalio se simpatični Grk u odgovoru na prvo pitanje, posle ostvarenja pozitivnog sezonskog skora na travi od 14 pobeda I 10 poraza do Vimbldona.

“Ako su drugi sumnjali u to da li ja umem da igram na travi – ja svakako nisam. Čak sam i insistirao na tome da je ovo jedna od mojih omiljenih podloga, i u tom smislu imam veliko samopouzdanje. Osvajanjem turnira u Majorci sam pokazao da mi je trava bliska, pa i više voljena od šljake. Prošle godine je bilo teško, jer sam došao na Vimbldon bez pripremnih turnira na travi – što je bila ogromna greška. Pokušao sam da time uradim nešto što sam činio u delu sezone na šljaci – i igra mi se totalno raspala u tehničkom I taktičkom smislu. Zbog toga sam gledao snimke svojih nastupa prošle godine, analizirao najvažnije momente, istraživao svoje momente slabosti. Treninzi i pripremni mečevi nisu pružali željeno, ali je zanimljivo bilo to što sam zaključio da se sa manjim izmenama moglo postići mnogo više – i to sam uradio ove sezone. I pored svega toga, ovaj Vimbldon za mene predstavlja – novi početak – i sada gledam malo drugačije na ovu podlogu. Biće mi od izuzetnog značaja da prođem prvo kolo sledeće nedelje – a onda ćemo videti gde ćemo završiti – iz meča u meč”, oprezan je Cicipas – dodavši da ga ne bi začudilo da ove godine turnir u muškom singlu napokon osvoji igrač koji ne pripada “velikoj četvorci”.

Očekivanja, nadanja, poštovanje, skromnost i samopouzdanje – i retko od kog učesnika se moglo čuti da ne osećaju da imaju svoju šansu da učine nešto posebno na ovogodišnjem Vimbldonu. Dve nedelje jedinstvenog sportskog uzbuđenja su pred nama, a tokom njih - uspesi I dostignuća koja bi mogla da ostanu dugo upamćena u istoriji tenisa…

Vuk Brajović / Kurir sport