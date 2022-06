ĐOKOVIĆ O SVEMU PO MALO: Trenutno mi je bitan samo ovaj turnir

Đoković otvoreno sa srpskim medijima o šansama za nastupe na narednim Grend Slemovima, predstojećem meću na Vimbldonu, novom karijernom rekordu i PTPA organizaciji

Pobeda protiv Kvona u Azijskim uslovima za igru - stvorenim zatvaranjem krova usled letnje provale oblaka u Londonu nikako ne sme biti podcenjena, pogotovo ako se uzme u obzir to da su retki igrači danas na turneji koji neće žrtvovati najbolji deo sebe da bi ostvarili pobedu u situaciji kada osete „krv“ velikog favoriita – što je svakako bio slučaj sa Koreancem, uz uzet prvi set i nekoliko brejkova i brejk-prilika protiv šestostrukog osvajača Vimbldona. Ipak, ono što je interesovalo predstravnike Srpskih medija u Londonu ponajviše bila je šokantna – ali trenutno realna – kalkulacija da se Novaku Đokoviću može desiti da zbog Kovid pravila u SAD i zabrane ulaska u Australiju svoj prvi Grend Slem odigra tek u Parizu sledeće godine, što bi predstavljalo pauzu u nastupima na najvećim turnirima od 11 meseci.

Šta bi Novak imao da kaže u vezi sa tim, I da namerava da kontaktira Američku tenisku Federaciju USTA sa predlogom da agituje u njegovu korist, kako bi mu se omogućilo da igraš u Americi?

“Nisam informisan da su nevakicinisani igrači ulazili u SAD, a moje shvatanje pravila koje tamo trenutno važe je da – niko ko nije vakcinisan ne može da uđe u njihovu zemlju. Ono što sam nezvanično čuo je da je možda bilo nekih ljudi koji nisu bili „poznati“ pa su uspeli da se provuku – a u tom smislu bi moj tretman bio potpuno drugačiji. Ne bih sigurno pokušavao da uđem u SAD da to nije dozvoljeno. Ljudi su skloni da misle da sam upravo takvu grešku napravio u Australiji, a istina je da je bilo sasvim suprotno; da se ne ponavljam opet – dobio sam tada to izuzeće, ali ako mi neko kaže da ne mogu da uđem u zemlju, sigurno neću pokušavati da to uradim pod tim okolnostima. Nemaš potrebne papire, nemaš izuzeće, nemaš mogućnost – sigurno neću da sebe stavljam u neugodnu situaciju. Čak i ako bi me pustili, dva dana kasnije bi me našli – jer me svi vide na televiziji kako igram tenis“, kaže Novak uz kiseo osmeh, i nastavlja:

„To su te situacije po kojima se možda razlikujem od drugih, a kako sam razumeo stvari – nevakcinisani ne mogu da uđu, bili vi sportista, glumac, ili neko treći. Međutim, dopisivao sam se sa Tenisom Sandgrenom pre nekoliko dana, zahvalio mu se na podršci koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji – i ono što je on rekao je potpuno logično: ako je nevakcinisanim igračima zabranjeno da učestvuju na tom turniru, onda bi to pravilo trebalo da važi za svakoga. Ne vidim u čemu je medicinska logika da on može da igra jer je državljanin SAD – iako nije vakcinisan, a meni je to pravo uskraćeno. Kada bih imao američku „zelenu kartu“ (radnu i boravišnu dozvolu) – ili pasoš – meni bi bilo omogućeno da igram. Ako to možda ima neke političke logike – ja radije u to ne bih ulazio, i sami možete da zaključite zašto.“

„Naravno, voleo bih da idem u Ameriku i nastupim na Grend Slemu – jer je to takmičenje koje se najviše računa u ovom delu moje karijere, kao prioritetno i ono koje zaslužuje moju posebnu pažnju. Ali, dobro, ako ne budem imao šansu da igram tamo – neće biti smak sveta, idemo dalje. Ja sam trenutno usresređen samo na ovaj turnir“, zaključuje na tu temu Novak.

Naredni meč na Vimbldonu će biti protiv Australijanca Tanasija Kokinakisa, povratnika među najbolje svetske tenisere posle dugogodišnjih problema sa povredama.

„Što se tiče mog narednog protivnika, ispratio sam deo njegovog prethodnog meča. Tanasi igra dosta snažno, ima jak servis i forhend – i to su njegova dva najjača oružja. Mislim da se nikada nismo sastali na ovim bržim podlogama, a prethodno smo igrali na šljaci Rolan Garosa – gde su potpuno drugačiji uslovi. Ipak, on može da bude veoma opasan protivnik – jer odlično servira, dobro se snalazi na voleju – i ove godine igra odličan tenis. Osvojio je turnir u Australiji, i moraću dobro da se spremim za naš naredni meč“.

Na molbu da prokomentariše jedinstveni uspeh ostvarivanjem barem 80 pobeda na sva 4 Grend Slema – i razjasni da li su on i njegov tim napokon uspeli da nameste trampolinu u njihovom dvorištu na Vimbldonu, Novak odgovara prvo na drugo pitanje: „Jesmo, namestili smo je na kraju, našli smo zagubljenu alatku kojom se pričvršćuju federi. Do tada smo pokušavali da to obavimo ručno – i predstavljalo je nemoguću misiju“, uz osmeh na tu duhovitu epizodu sa sinom Stefanom na društvenim mrežama kaže Novak, i nastavlja:

„Što se tiče ovog statističkog podviga, naravno je da je to nešto što mi naročito godi i na šta sam ponosan, jer sam tokom svoje karijere najviše vrednovao dve ambicije i dva cilja: da što duže budem broj 1 na svetu, i da igram što bolje na Grend Slemovima i osvojim što veći broj trofeja kroz konstantno visok nivo igre. Srećan sam što sam tokom svoje karijere beležio najvrednije rezultate na Grend Slemovima – i to u kontinuitetu; negde sam ih osvajao više, negde manje – a u 90% i više slučajeva sam dolazio barem do četvrtfinala, polufinala i finala. To je ono što sam i želeo na početku svoje karijere, i usklađivao sam svoj kalendar i obaveze na način koji bi mi omogućio da budem maksimalno konkurentan na najvažnijim turnirima u našem sportu:“

Dopisnike je interesovalo i da li ima nekih vesti u vezi sa nezavisnom igračkom organizacijom PTPA koju je osnovao sa Vašekom Pospešilom?

„Najnovija vest od pre nedelju dana je da imamo našeg novog izvršnog direktora, koji je radio u igračkim sindikatima američkog fudbala. Iako nije radio u tenisu, ima veliko iskustvo u formiranju i rukovođenju sindikatom igrača koji je deo jednog velikog globalnog sporta. Mislim da će on značajno da doprinese u formiranju strukture sistema. Dosta smo komunicirali u poslednje vreme o strategiji koja bi mogla da nam donese željene rezultate. Skoro 2 godine je prošlo od osnivanja PTPA, i sve što smo do sada doživeli od strane svih mogućih vladajućih tela muškog i ženskog tenisa je - ignorisanje. Jasno su nam stavili do znanja da ne žele da znaju da mi postojimo, što je motiv više za nas da se izborimo za svoje mesto – koje zaslužuje svaki igrač. Iako se ne priča o tome puno, u tenisu ne postoji ni jedna asocijacija koja se bravi pravima igrača u potpunosti. Ova naša, novopečena i formirana pre godinu i po dana – će sigurno postojati i jačati iz dana u dan, a to podrazumeva proces koji ume da traje duže. Da smo mi eventualno prihvaćeni, da nam je dato mesto za stolom i kredibilnost – stvari bi išle mnogo brže, ali to nije slučaj. To vreme nameravamo da iskoristimo u pripremanju strategije da bismo se izborili za mesto na pregovaračkom stolu – za kojim se donose velike odluke koje su vezane za poslovnu stranu i pravila ovog sporta, teme na koje igrač ne može da utiče jer mu nije dato pravo glasa. Jasno, mi nameravamo da to promenimo“, odlučan je Novak po tom pitanju.

