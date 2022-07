NOVAK OPET NAPRAVIO ŠOU NA KONFERENCIJI! Tražio da daju mikrofon Italijanu, pa ga imitirao! Usledila URNEBESNA SCENA (VIDEO)

Posle meča protiv Tima van Rijthovena, Đoković je imao zanimljivu konferenciju za medije, a posebno je upečatljiv momenat kada se Novaku javio verovatno njegov omiljeni novinar.

Ubaldo Skanagata je široj svetskoj javnosti postao poznat nakon komične situacije s Australijan opena.

On je tokom jedne konferencije u Melburnu 2019. godine nabrajao Novakove uspehe, a srpski teniser se ubacio i na engleskom jeziku uz italijanski akcenat imitirao novinara uz rečenicu koja je postala poznata: "Not too bad".

Ubaldo je posle Novakovog ulaska u četvrtfinale tražio da postavi pitanje, a na Đokovićevo insistiranje to se i dogodilo.

Deluje da je prvi nosilac samo želeo priliku da se ponovo našali sa simpatičnim Italijanom.

"Siner? Veoma dobar igrač", imitirajući Ubalda je poručio Đoković i izazvao smeh prisutnih.

Tu situaciju možete da pogledate na sledećem snimku na vremenu od 10:00.

Potom se uozbiljio i odgovorio na pitanje o Janiku Sineru, narednom rivalu.

"Naravno, o Sineru samo u superlativima mogu da pričam, svi znamo da je veoma talentovan, a sada se ustalio kao top igrač, videli smo ga da igra na mnogo različitih podloga poslednjih godina i sazreo je na velikim turnirima, ne oseća veliki pritisak, što se dešava kada ste mladi, veoma je samouveren, veruje da može da pobedi svakoga, što je bitno za mlade igrače kao on, iako je sada već veoma iskusan, iako je mlad, jer je imao velike mečeve sa Top 10 igrača".

Italijan je u četvrtom kolu izbacio Karlosa Alkaraza.

"Gledao sam ga kako je igrao protiv Alkaraza, bio je dominantan u prva dva seta, posle je bila velika borba, ali je on nekako uvek imao kontrolu u meču. Ima svaki udarac, servis, ritern, forhend, bekhend... Konstantno pritiska rivala, nekako vidim i sebe u njegovoj igri, igra ravan bekhend, konstantno pokušava da pritisne rivala, biće veoma veliki izazov, trenirali smo nekoliko puta, znam šta me očekuje i siguran sam da ću biti spreman za to", rekao je Đoković.

Kurir sport