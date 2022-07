ŠTA SE KRIJE IZA NOVAKOVIH SUZA? Šok-preokret na Vimbldonu, Novak doživeo NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO!

Novak Đoković osvojio je sedmu po redu titulu na takmičenju u Londonu, a prema rečima stručnjaka Vuka Brajovića i Bogdana Obradovića njegova pobeda ni malo nije bila neočekivana.

Vuk Brajović finalni meč okarakterisao je kao pravi spektakl, a posebno je istakao da je neočekivana bila ogromna podrška Novaku, koju on do sada nije imao.

- Tu je pobedio tenis. Bio je pravi teniski spektakl. Novak sedmi put osvaja Vimbldon, njegovi kvaliteti su svima poznati. Sa druge strane imali smo jednog od najnepredvidivijih i najtalentovanijih tensikih igrača, Nik Kirijos, koga se najviše odlikuje gromoviti servis, ali i to da je potpuno nepredvidivo šta će uraditi - kaže Vuk Brajović.

Teniski stručnjak Bogdan Obradović istakao je da je ovde bila bitka Golijata i belog miša.

- Ne kažem to da bih uvredio Kirijosa, već da je Novak već pet godina zaredom nije izgubio nijedan meč na Vimbldonu. Na travi koja je jako nezgodna teško je igrati, njegov fokus, koncentracija, sve tehničke stvari kojima on barata, on je izmislio tenis. I Rodžer i Rafa su sjajni, ali Novak je nešto posebno. Veliki šampioni su Novaka prepoznali i divili su mu se, ali svi oni su bivši šampioni, a Novak je i dalje tu - kaže Bogdan Obradović.

Vuk Brajović je istakao da je poseban momenat to što su mu skandirali "Nole, Nole" kada je osvojio poen.

- Sećate se kako je to izgledalo protiv Federera, Nadala, Mareja. Australija je bila jedna velika trauma za njega koju nije znao kako da reši. Nije sumnjao da će da se desi velika pobeda kad-tad - kaže Vuk Brajović.

Novak ima istu konekciju sa tenisom, kao što je i Nikola Tesla imao sa pražnjenjima i gromovima, naveo je Obradović

