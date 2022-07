PRODUŽEN JE VEK TENISERA: Đoković pričao o značaju MENTALNOG treninga za karijeru

Nakon egzibicionih mečeva u Visokom, prisutnima se obratio predsednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Milanko Mučibabić, koji je uručio i prikladne poklone. Naravno, u centru pažnje je bio sedmostruki šampion Vimbldona Novak Đoković.

- Šta reći posle ove pozitivne energije koju su doneli. Ovo znači samo napredak i budućnost, sve ostalo je iza nas. Olimpijski komitet kao partner stoji sa svim resursima iza ovoga. Mislim da će ovo uz Đokovića i Osmanagića prerasti u kamp. Danas je BiH srećna - rekao je Mučibabić.

On je Đokoviću uručio dve nagrade, za ambasadora i promotera olimpijskih vrednosti. Đoković je istakao je da mu je cilj da bude što zdraviji i da se što pre oporavi i spremi za naredni izazov.

- Ne brinem se uopšte niti osećam pritisak da žurim jer mi otkucava sportski sat. To su teme koje su nametnute od drugih. Tenis je pozitivno izmenjen. Dosta je produžen vek tenisera. Ima dosta primera gde igraju teniseri iznad 35 godina. Danas je to uobičajeno jer je napredovao profesionalizam. Kada vidite kako ljudi rade, treniraju, jedu, sve je to dovedeno do savršenstva - kazao je Novak Đoković.

Đoković se osvrnuo i na "piramida kup".

- Ima puno dobrih ideja, ja volim da provedem kvalitetno vreme sa Semirom i uvek me oplemene ti razgovori s njim. U budućnosti, sledeće godine ili one tamo, moraju kockice da se poslože, da vidimo je li to međunarodni turnir, humanitarnog karaktera ili bodova. Prvi korak je napravljen. Ovo je samo početak. Znači puno za sve uzraste, naročito za nas profesionalce da imamo ovakve terene i da možemo da se pripremamo ovde - izjavio je Đoković.

Najbolji teniser sveta se osvrnuo i na odluku o učešću na predstojećem gren slem turniru, US openu.

- Trenutno razmišljam o odmoru. Mislim da je i zasluženi i željan. Ja uvek nešto radim fizički, pa će telo održavati formu. Nadam se dobrim vestima iz Amerike, želja mi je da igram. Sve što je do mene sam uradio. Čekam dobre vesti i nadam se da će ih biti, ako ne biću ovde, trenirati i igrati regionalne turnire gde me puštaju - naglasio je Đoković.

Odgovarajući na pitanja novinara, Novak je rekao da je mentalni trening jednako važan koliko o fizički.

- Bitno je razvijati mozak jer je tu početak i kraj svega. Ako to osmislimo u glavi i ako verujemo u to, svojim primerom to potvrđujem, uspećemo. Ne može sve doći preko noći. Sve ono sto se čini i misli na dnevnoj bazi uživate sa ostvarivanjem snova. Puno mi je srce kada vidim da se mladi bave sportom. Sa svom ovom tehnologijom teško je provoditi vreme napolju. Želim da ohrabrim sve mlade da izađu napolje i učestvuju u svim društvenim programima. Uvek se vraćam u Visoko naravno - zaključio je Novak Đoković.

