SPEKTAKL U VISOKOM: NOVAK PROTIV OSTATKA SVETA! Krcate tribine ovacijama pozdravile ŠAMPIONA Vimbldona (VIDEO)

Sedmostruki šampion Vimbldona, Novak Đoković u centru pažnje je na velikom spektaklu kod piramida u Visokom u Bosni i Hercegovini! Otvoreni su teniski tereni u parku "Ravne 2". Igra se i prijateljski meč između najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i "ostatka sveta".

foto: Starsport

Veliki teniski i sportski as iz Srbije je prvo igrao protiv Aldina Šetkića, zatim Aljaža Bedenea, a na kraju i protiv Ivana Dodiga. Naravno, na ovoj egzibiciji je rezultat u drugom planu, a gledaoci su očarani zbog dolaska i ponašanja Đokovića, koji svima izlazi u susret, daje autograme, pristaje na fotografisanje...

foto: Starsport

Tribine su bile krcate i svi su sa nestrpljenjem čekali izlazak na teren Đokovića, koji je nedavno na londonskoj travi po sedmi put osvojio trofej na Vimbldonu, nezvaničnom prvenstvu sveta u tenisu.

foto: Starsport

Atmosfera je odlična, Đoković koristi svaku priliku da zabavi publiku.

- Ovo je poseban dan za Visoko i za tenis, hvala Ivanu, Aljažu i Aldinu što su došli. Ovo se dešava jedanput i drago mi je da imam priliku da prisustvujem ovakvom događaju. Puno nam je srce kada vidimo ovoliko male djece, to je lijepo vidjeti. Dogovorili smo se da igramo do 9 gemova, ne odjednom nego posebno pa ćemo vidjeti. Poslije ćemo igrati parove. Teren je savršen i hvala Semiru. Svaka čast. Hvala timu fondacije parka Ravne. U martu smo šetali i pomislio zašto ne bismo imali teniske terene. Eto drago mi je da što se to tako brzo ostvarilo - rekao je Đoković uoči početka meča.

Prisutnima se obratio i Aldin Šetkić koji se zahvalio Aljažu koji je jutros krenuo iz Ljubljane.

- Hvala i Semiru, znam koliko je truda uložio i ovo je izašlo u jedan veliki događaj. Hvala Novaku što je došao po ko zna koji put u BiH. Ovo je velika stvar za BiH - rekao je Šetkić.

Pogledajte i sami delić atmosfere:

00:32 Novak u Visokom

