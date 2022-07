PA NISAM JA KIRJOS! Đoković do suza nasmejao SUDIJU: Ljubim te, vodim te na piće posle! Mališani ODUŠEVLJENI Novakom!

Domaćin Novaku Đokoviću kod piramida u Visokom je Semir Osmanagić, bliski prijatelj jednog od najboljih tenisera u istoriji.

- Ovo je veličanstven dan. Dan koji je praznik sporta, tenisa, ali i više od igre. Šetajući parkom Ravne dva u martu ove godine, Nole me je pitao: “Gde bi ovde mogao da bude sagrađen betonski teren?”, kazao sam mu: “Evo, ovde na poljani!” Sutradan me je pitao gde možemo da sagradimo teren sa šljakom, a ja sam mu odgovorio: “U produžetku ovog betonskog!” I evo, za 113 dana smo sagradili ova dva terena. Ovaj park Ravne dva je primer pobede svetlosti nad tamom i dobrog nad zlom. Nole je rođen u Beogradu, a već šesti put dolazi u Visoko, to pokazuje da je jaka veza između Visokog i Noleta - rekao je Osmanagić.

Dodao je da je Novak prošao test i shvatio svrhu života.

- On je finansijski stabilan, zaradio je novac, ali nikada taj novac nije imao samo za sebe. Sećate se poplava, Novak je tada donirao 50% od turnira u Rimu Srbiji, a 50% Bosni. Svima pomaže. To je čovek koji je na vrhu, ali koji je dokazao da je shvatio svrhu života - poručio je Semir.

Nole očigledno želi da Visoko postane teniski centar regiona. I zato…

- Želimo da damo novi zamah sportu na novi način. U dogovoru sa Noletom, od sledećeg leta biće organizovan Tournament kup, na kojem će prve godine učestvovati teniseri koji govore srpski, hrvatski, bosanski, potom oni teniseri iz regiona, a na kraju i teniseri iz celog sveta - zaključio je Semir Osmanagić.

foto: New media team

A posle uvodnog dela, pojavio se onaj koga su svi čekali, zvezda dana - Novak Đoković.

"Ovo samo Semir može. Za 113 dana je sve sagrađeno, svaka čast. Hvala svima što ste došli, slobodno možete da vičete, skačete, dobacujete, biće ovo jedan meč kakav niste navikli da gledate" , pohvalio je Novak Đokovića

Potom je prešao na tenis

"Njih trojica će igrati protiv mene. Ne svi zajedno, naravno, nego jedan po jedan. Pa da vidimo da li neko može da me dobije".

foto: Starsport

Teniseri su se zagrejali, a prvi je Noletu na crtu izašao Aldin Šetkić, a šou je odmah počeo

"Ceo život igram drop-šotove, a ne ide mi", rekao je Novak nakon što je loptica završila u mreži.

" Pusti ga, Aldine" doviknuo je neko iz publike.

"Posavetujte me gde da stanem", dobacio je Nole.

Na terenu, Novak živo komunicira sa publikom, tu su njegovi atraktivni poeni, malo “svađe” sa linijom...

- Ma smeta mi sunce - našalio se Nole, požalivši se sudiji nakon nekoliko izgubljenih poena.

- Ponovi prvi servis ako baš moraš - odgovorio je sudija.

foto: Starsport

Usledio je as. Kao u finalu Vimbldona. - Ljubim te! Vodim te na piće posle - kazao je Nole sudiji.

Sledeći servis je promašio.

- Pa nisam ja Kirjos - nasmejao se Đoković.

Svima je bilo lepo kada je tu najbolji na svetu Novak Đoković, a i on je uživao u celom spektaklu i druženju sa ljubaznim domaćinima.

Brojni mališani bili su oduševljeni Novakovim dolaskom pale su i zajedničke fotografije.

1 / 7 Foto: Starsport

Kurir sport