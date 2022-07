PLES NADALA DIGAO HOMOSEKSUALCE NA NOGE: Pa Rafa je jedan od nas! (VIDEO)

Teniser sa najviše osvojenih grend slem turnira, ukupno 22, Španac Rafael nadal se našao iznenada u centru medijske pažnje.

Nadal je napustio Vimbldon posle pobede nakon velikog preokreta u četvrtfinalu protiv Amerikanca Tejlora Frica zbog ozbiljne povrede stomačnog mišića, odnosno pucanja mišića u dužini od sedam milimetara.

Slavni Španac je sada "uhvaćen" kako pleše u diskoteci, a tik uz njega, gotovo pa priljubljen, bio je još jedan muškarac.

Bilo je, naravno, onih koji su na teniski način posmatrali ovaj snimak, pa komentarisali i ovako:

- Ne možete biti povređeni, a da igrate ovako. Možda je bio uplašen da će vimbldonsko finale izgubiti od Đokovića?

Pueeees tan lesionado no se ve. A lo mejor le dió miedo perder la final de Wimbledon contra Djokovic. https://t.co/vRRgnz3fjX — Mau + The Machine (@CaptainMauV) July 16, 2022

Bilo je, međutim, i onih koji su posmatrali sve iz drugačijeg ugla.

- Da li to on igra s muškarcem? - pitali su se pojedini korisnici Tvitera, a stizali su im i odogovori u stilu: "To mu je muž".

Jedan od gej-korisnika pomenute društvene mreže, a očigledno s ovih naših prostora imajući u vidu jezik koji je koristio da komentariše pomenuti snimak, poručio je sledeće:

- Uvek mi je delovao da je “naš” (uz simbol duginih boja). Ta faca, pogled, sad još i kukići, ima nešto... Mora da je bar probao!

Naravno, bilo bi vrlo neodgovorno tvrditi da je Nadal deo te populacije na osnovu jednog kratkog snimka iz diskoteke, ali gde ima dima...

Sa druge strane, valja podsetiti da je Nadal još od 2005. godine u vezi sa Marijom Franciskom Pereljo Paskval, poznatijom kao "Ćiska", sa kojom je u bračne vode uplovio u oktobru 2019.

Nadal i njegova supruga očekuju bebu, i to dečaka, objavila je nedavno jedna novina sa Majorke, odakle čuveni španski teniser i potiče, pa bi ove gej-tvrdnje ipak trebalo ostaviti skroz po strani.

Spanish tennis champ Rafa Nadal and wife Xisca are expecting a baby boy, claims newspaper in Mallorca https://t.co/475LV8Rvqq #Celebrity #Lead @mallorcaolive — Mallorca Olive Press (@MallorcaOlive) June 16, 2022

Posle Vimbldona, van teniskog terena u centru pažnje nije samo sedmostruki šampion Novak Đoković, nego i Rafael Nadal! O njima se sada najviše piše, mada postoji mogućnost da i jedan i drugi preskoče poslednji ovogodišnji grend slem turnir, US Open.

