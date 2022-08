POKUŠALA DA SE UBIJE A SAD PROMENILA PLOČU! Jelena Dokić otputovala u Hrvatsku i poslala MOĆNU PORUKU

Nakon bolne ispovesti u kojoj je šokirala celokupnu javnost priznanjem da je htela da okonča svoj život skokom sa višespratnice, Jelena Dokić je postala potpuno druga žena.

Oseća se sjajno, zrači pozitivom i konačno masimalno uživa u životu.

Trenutno boravi u Hrvatskoj na moru, a objava i poruka koju je uputila putem Instagrama nateraće vas da se duboko zamislite.

– Bez šminke, samo krema za sunčanje, so u kosi i šešir na glavi pored mora. Kako male stvari u životu i one koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo, ustvari mogu da nam donesu veliki užitak. Neka vam život bude posvećen sreći. Užvajte u jutarnjoj kafi, gledajte izlazak i zalazak sunca. Provodite vreme u prirodi. Budite ljubazni, javljajte se ljudima sa osmehom. Nađite razlog za osmeh svaki dan, to može biti i običan sunčan dan, pet minuta za sebe, kafa sa prijateljem, šetnja plažom ili u parku – započela je Jelena i uputila podršku fanovima, koji su njoj slali poruke tokom teškog perioda.

– Uživajte u tim malim stvarima, ukusnim obrocima, šolji čaja na terasi, čitanju knjige, gledanju omiljene serije, u šetnji psa, plivanju u moru ili bazenu. Slavite i male i velike pobede i uspehe. Učite i rastite svakim danom. Cenite ljubaznost drugih ljudi. Inspirišite i budite inspirisani – dodala je Jelena i zaključila:

– Život je suviše kratak da ga provedete tako da ne uživate i u sitnicama. Pokušajte i živite sa zahvalnošću. Šaljem vam mnogo ljubavi i zagrljaja i nadam se da ćete danas naći razlog za osmeh.

Bivša teniserka Jelena Dokić bila je velika nada našeg sporta, kojoj su mnogi predviđali blistavu karijeru, ali ju je u tome sprečilo mnoštvo nemilih događaja.

Trpela je brutalnu torturu oca, dugi niz godina se borila sa depresijom i umalo je sebi oduzela život. Prošla je izuzetno turbulentan put u borbi za svoje mentalno zdravlje i sada otvoreno priča o tome kako bi pomogla svima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Kurir sport