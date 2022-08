MEDVEDEV POSLAO MOĆNU PORUKU PODRŠKE ĐOKOVIĆU! Rus govorio o Novaku: Njegove reči ODJEKUJU planetom!

Bliži se početa poslednjeg grend slema sezone US opena u Njujorku, a učešće Novaka Đokovića i dalje je pod velikim znakom pitanja.

Problem za najboljeg srpskog tenisera predstavlja činjenica da ne može da uđe na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko nema potvrdu da je vakcinisan.

Postoji nada da u poslednjem momentu to pravilo bude promenjeno, na šta apeluju brojni političari, sportisti, lekari i navijači, alijoš uvek se ništa konkretno ne dešava na tom planu

Vlada SAD je već ublažila neke od mera koje se odnose na vakcinaciju i kovid-19, ali ne i one koje se tiču ulaska u samu zemlju. Podrška Novaku, za to vreme, ne manjka, pa je srpski teniser još jednom dobio pozitivne poruke od Danila Medvedeva, trenutno prvog tenisera na planeti.

foto: EPA/Andre Pichette

Ruski igrač je kategorički izjavio da bi Novak sigurno nastupio da se on nešto pita.

"Ja ne mogu da pomognem. Vlada je ta koja donosi mere. Ali, ako mene pitate, ako bih ja odlučivao, naravno da bih voleo da Novak igra. Najveći turniri zaslužuju najbolje igrače, a on je jedan od njih. Njegovo rivalstvo sa Rafom je tako intenzivno i tako zanimljivo. I ja volim da igram sa najboljima, to je motiv. Voleo bih da dođe, ali ako ne bude mogao, šta da se radi. Svi ćemo dati sve što imamo da osvojimo US open", rekao je Medvedev.

Kurir sport