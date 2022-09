NEREALNE SCENE NA US OPENU: Poznati jutjuber na tribinama uradio NEVEROVATNU STVAR! Obezbeđenje ga momentalno izbacilo! (VIDEO)

US OPEN

Nerealne scene tokom četvrtfinala US Opena. Ljubitelji belog sporta su gledali besnog Kirjosa koji je lomio sve pred sobom posle poraza od Krena Hačanova, ali imali su priliku da vide i jednu potpuno neverovatnu scenu.

Naime, jutjuber "JiDion" je imao svojih nekoliko minuta, pa je za potrebe svog kanala odlučio da se ošiša na tribinama tokom trajanja meča.

foto: AP

Obezbeđenje turnira je brzo reagovalo i ovog skandal majstora udaljilo iz objekta, ali njegov potez svakako nije ostao neprimećen.

foto: AP

Slike i snimci su obišli planetu, a preko pet miliona njegovih pratilaca na društvenim mrežama verovatno jedva čeka da vidi kako je sve to izveo, do početka, pa sve do kraja.

Pogledajte:

Inače, meč je dobio Karen Hačanov posle epske borbe u pet setova i po prvi put u karijeri se plasirao u polufinale Grend slema.

Rus će se za plasman u finale US Opena boriti protiv Norvežanina Kaspera Ruda koji ima priliku da posle ovog turnira preuzme prvo mesto na ATP listi.

(Kurir sport)