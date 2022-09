PRVO JE SMANJILA SVOJE VELIKE GRUDI, A SADA JE OPERISALA NOS: Šta se to dešava sa Simonom Halep posle razvoda?!

Bivša prva teniserkačica sveta Simona Halep završila je sezonu! Ona je prošle nedelje operisala nos i sada je u fazi oporavka koji će trajati tri meseca.

U podužoj objavi na tviteru 30-godišnja Rumunka Simona Halep, koja se nalazi na devetom mestu WTA liste, objasnila je da je dugo odlagala hirurški zahvat koji će joj olakšati disanje. Na kraju je presekla posle neuspeha na US openu, a usput je napravila i estetsku korekciju.

Halepova je početkom godine razmišljala o prekidu karijere zbog nemogućnosti da se vrati u svetski vrh, a sve je kulminiralo napadom panike na Rolan Garosu. Početkom septembra razvela se od Tonija Juruca sa kojim je bila u braku samo godinu dana.

- Posle poraza u 1. kolu US opena shvatila sam da sam mentalno potpuno iscrpljena. Dugo godina imala sam problema sa disanjem koji su se s vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savet lekara i otišla na operaciju - navela je Simona i nastavila:

- Nisam mogla to da učinim ranije jer nikad nisam pronašla tri meseca potrebna za oporavak. Tenis mi je uvek bio prioritet u životu. Ali sada sam osetila da je vreme i da mogu nešto da učinim za sebe.

Kao tinejdžerka Simona Halep je šokirala svetsku javnost, tako što je odlučila da smanji svoje velike grudi.

- Uradila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osećam da sam žrtvovala bilo šta jer sam to napravila zbog nečeg do čega mi je veoma stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim - rekla je Rumunka posle operacije do koje je slovila kao teniserka sa najvećim grudima.

