UŽIVO, VIDEO, ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM: Kanadski BOMBARDER, ređa as za asom, Novak propustio brejk loptu

Srpski teniser, Novak Đoković, na Lejver Kupu igra protiv Kanađanina, Feliksa Ože-Alijasima.

Tok meča sedmog i 13. tenisera na svetu možete da pratite uživo na Kurir sportu.

Đoković - Ože-Alijasim 3:4

I set:

3:4 - Šteta za sedmi gem koji je pripao Kanađaninu jer je u njemu Đoković imao brejk loptu.

3:3 - Siguran sada i Novak. Važno je bilo vratiti se posle naleta protivnika.

2:3 - Ređa sada as udarce dvadesetdvogodišnji teniser, a to mu je i te kako pomoglo da dođe prvi put do prednosti na ovom meču.

2:2 - Brejk! Vratio se u set Kanađanin! Duplom servis greškom je Đoković prepustio rivalu brejk.

foto: Profimedia

2:1 - Prvi gem za Ože-Alijasima i do njega je Kanađanin došao prilično lako. Ovog puta je i on odlično servirao, pa Đoković i nije imao šansu da opet pripreti.

2:0 - Sve poene je Novak osvojio u prvom gemu na prvi servis, bio je prilično siguran i potvrdio je brejk.

1:0 - Brejk! Servisom kanadskog i brejkom srpskog tenisera, otvoren je meč! Prvu brejk loptu je Ože-Alijasim uspeo da spasi, ali drugu nije mogao.

Uoči meča:

Ože-Alijasim je pre meča sa Novakom imao obaveze u dublu, pa je početak meča kasnio u odnosu na prvobitno zakazano vreme (14.30).

U paru sa Džekom Sokom je pobedio Endija Mareja i Matea Beretinija rezultatom 2:6, 6:3, 10:8, pa sada tim Evrope ima prednost od 8:7, u ukupnom rezultatu.

Dok je čekao svoj red da izađe na teren u "O2 Areni" u Londonu, Đoković je snimljen dok je nosio naočare za sunce i jeo bananu u prostorijama dvorane.

Đoković je prisustvovao oproštaju Rodžera Federera, a zatim je u subotu pobedio Frensisa Tijafoa kojeg je počistio sa terena velikom brzinom.

foto: Profimedia

Novak protiv nezgodnog Ože-Alijasima igra tek drugi meč nakon gotovo tri meseca, odnosno finala Vimbldona.

- Dobro sam trenirao u Londonu proteklih dana i prilagodio se terenu, koji mi je lepo “legao”. Znajući da igram protiv Tiafoa, koji je odlično igrao na nedavnim turnirma u Americi bilo mi je važno da što bolje uđem u meč, što mi je omogućio dobar servis - rekao je Đoković nakon što je razbio Tijafoa u dva seta i dodao:

- To me je dodatno opustilo u igri, zamah mi je išao glatko, i uspeo sam da nametnem svoj stil igre i brzo rešim prvi set u svoju korist. Ovo je, naravno, značajno podiglo moje samopouzdanje, bio sam veoma zadovoljan prikazanim, i ostao sam na tom talasu do kraja meča.

Kurir sport