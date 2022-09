PRONAĐEN ČOVEK KOJI JE JEDINI POBEDIO FEDERERA 6:0, 6:0! Policajac iz Bazela nepoznat čak i u svojoj domovini (VIDEO)

Reto Šmidli je čovek koji je potpuno nepoznat u svetu tenisa, pa čak i u svojoj zemlji Švajcarskoj. Neko je svojevremeno uspeo da dođe do priče sa Šmidlijem, inače policajcem iz Bazela, i njegovim duelom sa Federerom dok je on imao 13 godina, a kasniji vodeći svetski as deset. Ta priča je ponovo aktuelizovana.

Razlika u godinama je tada presudila, Šmidl je bio fizički mnogo jači...

- Iskreno, nikada nisam obraćao mnogo pažnje na to u godinama koje su usledile - rekao je Šmidli za špansku "Marku".

Šmidli je stekao "svetku slavu" zbog činjencie da je jedini čovek na svetu koji je savladao Federera 6:0, 6:0 - što je i sam Federer pomenuo u jednom od svojih mnogobrojnih intervjua.

- Prijatelj mi je rekao da je Federer dao intervju jednom časopisu u Americi, u kojem su ga pitali da li je već izgubio 6:0 i 6:0. Odgovorio je da se to dogodilo samo jednom, na turniru u Pratelnu. Bilo je to protiv mene - prisetio se ovaj policajac.

foto: Screenshot

Od pobede nad jednim od najboljih svetskih tenisera, pa makar i u tom dobu, Šmidli ne pravi priču, razume da je to bilo u najranijem dečačkom dobu velikog asa.

- To su bili počeci, ne znači mi mnogo, iako sam ponosan jer je na kraju Rodžer postao brend. Federer je igrao na jednom od svojih prvih turnira, imao je 10 godina, ja skoro 13. Nikada nisam čuo za njega. Neki su rekli da je veoma talentovan, da ima dobru ruku, ali ništa drugo - prisetio se on.

Njihovi putevi su se razdvojili, iako su jedno vreme i trenirali zajedno.

- Rodžer se pridružio nacionalnom teniskom centru i ja sam nastavio da napredujem, ali ne istim tempom. Kasnije sam ušao u njegov klub Old Bojs, a onda sam otišao u Australiju, u klub Patrika Raftera. Ali, kasnije sam shvatio da nisam imao talenat da budem veliki igrač, samo sam voleo tenis. Odlučio sam da studiram bezbednost, znam da je Rodžer upisao psihologiju. Da sam morao da treniram dve nedelje zaredom, na kraju sam se zasitio - kaže Šmidli.

Reto Šmidli i Rodžer Federer su se ponovo sreli kasnije, van terena.

- Ponovo sam ga video na dvoranskom turniru u Bazelu. Prepoznao me je, ali nismo razgovarali o tom meču. Bio je sa majkom. Nisam znao da sam tada pobedio budućeg teniskog genija. Bio je suviše mali da bi se to videlo, lako sam pobedio jer je grešio, ali želeo je da igra, a nije mu bio važan rezultat - istakao je Šmidli.

Kurir sport