I NADAL SE POVLAČI?! Čuvena teniserka UPLAŠILA Rafine navijače: Njegovo telo NEĆE MOĆI DA IZDRŽI, Novak će imati najviše slemova!

Nekadašnja grend slem šampionka, Marion Bartoli, zabrinula je navijače Rafaela Nadala i ljubitelje tenisa.

Kako Francuskinja kaže, uskoro će put Rodžera Federera, koji je odigrao poslednji meč u karijeru na ovogodišnjem Lejver Kupu, krenuti i Španac koji, zbog stanja u kojem se njegovo telo nalazi, neće moći još dugo da se takmiči na najvišem nivou.

Ona je poručila i da će Novak Đoković na kraju biti teniser sa najviše grend slem trofeja.

Trenutno je u prednosti Nadal sa 22 titule, Đoković je na 21, a Federer je karijeru završio sa 20.

- Predviđam da će Novak biti teniser sa najviše osvojenih Grend slemova. Jedino na tom putu može da ga spreči korona virus i to što se nije vakcinisao, odnosno da neće moći da učestvuje na gren slemovima, ali nadam se da se to neće dogoditi - rekla je Bartoli za "Stadijum astro".

foto: EPA/ANDY RAIN

Šampionka Vimbldona iz 2013. godine smatra da Nadalovo telo više ne može da izdrži napore vrhunskog tenisa.

- Ne vidim da će se Nadal profesionalno baviti tenisom posle 2023. godine, i on se povlači. To je moje mišljenje, videćemo kako će se razvijati situacija. Često je povređen i telo teško da će moći da izdrži sve te napore, s obzirom na to da je već u poznim teniskim godinama - dodala je Bartoli.

Francuskinja je osvojila osam titula u karijeri, uključujući i jedini grend slem - Vimbldon. Najbolji plasman na WTA listi ostvarila je 2012. kada je bila sedma teniserka planete.

