SRBIJA PROTIV MEKSIKA: Selektor Vemić objavio spisak igračica za Bili Džin King kup

Najbolja ženska teniska reprezentacija Srbije nalazi se pred najvećim ispitom u sezoni 2022, plej of susretom za plasman u kvalifikacije Svetske grupe 2023. Voljom žreba Srbija će na megdan selekciji Meksika koja je odlučila da naše devojke ugosti u gradu San Luis Potosi na nadmorskoj visini od 1900 metara.

Susret Meksiko - Srbija je na programu 11. i 12. novembra 2022, a pobednik će se plasirati u kvalifikacije Svetske grupe 2023. koje su na programu aprila naredne godine. Selektori Bili Džin King kup timova Srbije i Meksika poslali su spisak igračica u ITF ( Međunarodnu tenisku Federaciju ) sa imenima reprezentativki na koje će računati u predstojećim mečevima u San Luis Potosiju. Selektor Bili Džin King kup reprezentacije Srbije Dušan Vemić se odlučio za sledeći tim: Olga Danilović (159. na WTA listi u singlu), Natalija Stevanović (190), Lola Radivojević (397), Katarina Jokić (425) i Katarina Kozarov (673).

foto: TSS

“Na šljaci, na otvorenom, na velikoj nadmorskoj visini borićemo se za nepunih mesec dana protiv Meksika u centralnom delu ove zemlje čija je teniska federacija odlučila da nas ugosti u ni malo lakim uslovima za igru. To i jeste poenta u ovakvim mečevima, napraviti što bolje okolnosti za igru za svoj tim i isto tako što teže za protivničku ekipu.

U 2022. zonsko takmičenje u Antaliji odigrali smo upravo na šljaci i na otvorenom, sada ćemo u Meksiku zaokružiti priču i nadamo se izboriti važnu pobedu koja će nas odvesti na prag plasmana u Svetsku grupu. Imali smo pehove sa povredama celu ovu godinu. Naša najbolja teniserka, iskusna višegodišnja reprezentativka Aleksandra Krunić koja je igrala finale ovog takmičenja Svetske grupe 2012. doživela je u septembru tešku povredu kolena zbog koje će morati na operaciju i duži oporavak.

Povreda je izbacila iz stroja takođe iskusnu i višegodišnju reprezentativku naše zemlje Ninu Stojanović koja od gren slem turnira u Melburnu nije izašla na teren. Prvi reket Srbije u San Luis Potosiju biće Olga Danilović koja u nacionalnom dresu uvek igra najbolje mečeve i daje više od 100 posto sebe. Druga igračica našeg tima je Natalija Stevanović koja se nakon deset godina I meča u Belgiji vraća u Bili Džin King kup tim Srbije. Računam i na 17- godišnju Lolu Radivojević koja je ove godine debitovala u najjačem timu na mečevima u Antaliji, zabeležila pobede i pokazala da je budućnost u njenim rukama.

foto: TSS

Odlučio sam da četvrta i peta igračica naše zemlje u ovom meču budu teniserke koje se takmiče na turnirima u Americi gde su studirale proteklih godina, dve Katarine – Jokić i Kozarov. Reč je o teniserkama koje su poslednjih nekoliko godina svake nedelje u takmičarskom pogonu, što kroz mečeve za koledže dok su studirale, što na profesionalnim turnirima. Obe su nedavno završile koledže i sada se se posvetile profi karijeri" – objašnjava selektor Vemić. Bili Džin King selekcija Srbije je u 2022. na takmičenju I grupe Evro-afričke zone u Antaliji bila na korak od plasmana u plej of (11. i 12. novembar 2022). Igrom sudbine, zabranom takmičenja ruskih i beloruskih timova šansu za novi ispit u ovoj godini dobija ekipa Srbije.

“Ne dobija se često druga šansa, retke su to situacije u bilo kojoj sferi života, posebno u sportu. Na nama je da se pripremimo što bolje možemo, motivacija je uvek na visokom nivou kada se igra za Srbiju. Verujem da će naše devojke na teren izaći punog srca I želje za pobedu i da će takav i biti rezultat na terenu” – zaključio je selektor Bili Džin King selekcije Srbije Dušan Vemić. Selektor Meksika Agustin Moreno prijavio je sledeći tim za susret sa Srbijom: Fernanda Kontreras Gomez (144. na WTA listi u singlu), Marsela Zakarijas (166), Renata Zarazua (276), Džulijana Olmos (7. u dublu na WTA listi). Ekipno takmičenje žena u tenisu doživelo je 2020. transformaciju kako u pravilima takmičenja, tako i izmenu samog naziva koji je se od nastanka 1963. do 1995. nazivao Kup Federacija, zatim od 1995. sve do sada Fed kup takmičenje.

Od 2021. godine ovo takmičenje nosi naziv Bili Džin King kup po čuvenoj Amerikanki i jednoj od najboljih teniserki svih vremena koja je osvojila 12 gren slem titula. Pobednik meča u Meksiku obezbediće plasman u kvalifikacije 2023. u kojima će se boriti za ulazak u završni turnir Bili Džin King Kupa na kome se za šampionski trofej bori 12 najboljih selekcija sveta.

Kurir sport