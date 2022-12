NOVAKOVI HEJTERI NE MIRUJU! Uvukao im se strah u kosti pred Australijan open, pa UDARAJU BAŠ NISKO! Ne može JADNIJE od ovoga!

Bliži se Australijan open na kom je Novak najavio pohod na jubilarnu 10. titulu u Melburnu.

Nakon najećeg poniženja koje je doživeo u karijeri, Novak je silno motivisan da prikaže svoj najbolji tenis u Melburnu i osvoji 22. Grend slem titulu

Jasno je kao dan da mnogi ne bi voleli da vide Srbina sa peharom u ruci, pa na vreme pripremaju teren kako bi okrenuli medije i publiku protiv njega i otežali mu posao.

Konstantno ga osporavaju i pokušavaju da mu pronađu mane u svakom gestu.

Tako je na društvenim mrežama ponovo postao aktuelan skandalozan video koji je pre nešto manje od godinu dana objavila popularna teniska stranica "Big 3 tennis".

Reč je o sramnom snimku u kome je navedeno čak 89 razloga "zašto svi mrze Novaka Đokovića".

Verovali ili ne, u više od pola situacija Novak u naletu emocija lomi reket. Zamislite - lomi reket?! Kao da samo on to radi. Kao da Federer, Medvedev, Zverev i ostali nikada nešto slično nisu napravili. Ali naravno, niko to ne radi tako strašno kao Srbin.

Naravno, to nije jedina stvar koja ih iritira. Smeta im strast u Novakovoj igri. Ide im na živce što se ne ponaša kao robot, već pokazuje emocije. Burno proslavlja važne poene, opsuje na srpskom kad pogreši, strastveno proslavlja trijumfe. Nije miran i tih i to im smeta.

Ono što ih svakako najviše boli jeste činjenica da je pomrsio račune njihovim ljubimcima Federeru i Nadalu. Nemilosrdno ih je bacio sa trona, prekinuo njihovu dominaciju, srušio brojne rekorde i odlučan je u nameri da postane najbolji svih vremena.

To ih prosto izjeda, pa ne biraju sredstva da mu stanu na put...

Kurir sport