NADAL ZAPLAKAO ZBOG MESIJA: Suze su mi navrle na oči, ISTORIJSKI momenat!

Španski teniser Rafael Nadal poznat je kao veliki ljubitelj fudbala.

Rafa sa pažnjom je pratio dešavanja na Mundijalu u Kataru, ali nije bio srećan raspletom, pošto je Španija je završila takmičenje ranije nego što se očekivalo, tako da je morao da gleda druge timove kako se bore za pehar.

Nadal je prokomentarisao finale između Francuske i Argentine, a oduševljen je činjenicom da je Leo Mesi konačno osvojio pehar koji mu nedostaje

"Želeo sam da vidim dobar meč, jer je Španija nažalost ispala u osmini finala. Finale je bilo spektakularno. Žao mi je mnogih kolega Francuza, Pariz i Francuska mi mnogo znače. Ali imam i mnogo prijatelja Argentinaca, i kao ljubitelj sporta, to što je Mesi uzeo Svetski kup me je učinilo srećnim. Da neko tako, na vrhuncu karijere uzme titulu koja mu je nedostajala, na tom nivou, sa svim tim što to znači za Argentinu, mislim da je to bilo fer. Uživao sam i prilično me je sve to dirnulo. Bez da sam navijao za Argentinu, kad je Mesi postigao taj treći gol, suze su mi navrle na oči. Zbog emocija što je neko tako velik uspeo da osvoji ono što mu je nedostajalo, ali i što je propatio mnogo da dođe do toga. Uživao sam u finalu, posebno od 70. minuta do kraja, bilo je spektakularno", kaže Mesi.

foto: AP Matilde Campodonico, AP Hassan Ammar, AP Christophe Ena, EPA Noushad Thekkayil, EPA Friedemann Vogel

Poznato je i da je Nadal veliki navijač Reala, a cele sezone se pričalo kako će Kilijan Mbape pojačati kraljevski klub.

To se nije desilo, ali Nadal kaže da nema šta da zameri Francuzu.

"Nemam šta da zamerim Mbapeu kao navijač Reala, da je mogao došao bi. Na kraju, takve stvari se dešavaju u sportu, pretpostavljam da je neko tako mlad bio preplavljen emocijama i pod velikim pritiskom sa svih strana. Mislim da je želeo da dođe u Madrid, ali je zbog raznih faktora, sve bilo previše komplikovano za njega. Nadajmo se da ćemo ga u budućnosti videti u dresu Reala. Vleo bih da je došao i ove godine, ali i ovako Real je u odličnoj poziciji u svim takmičenjima, po meni igraju fantastičan fudbal. Do tri meča pre pauze, sve je išlo glatko. Real ima veliki tim, uz trenera koji zna kako da ga vodi na najbolji način. I srećan sam što vidim takav Real, kombinaciju mnogo mladih igrača sa veteranima", zaključio je Nadal.

Kurir sport