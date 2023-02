"MISLITE DA VARA I IZMIŠLJA POVREDU, ALI... TO JE NJIHOV NIVO!" Čuveni teniser stavio tačku na SRAMNE OPTUŽBE na račun Đokovića!

Uz velike probleme sa povredom zadnje lože leve noge Novak Đoković je pobeđivao mečeve na Australijan openu gde je došao do titule.

Prvi teniser sveta je osećao jake bolove koji su mu pravili probleme sve do same završnice prvog grend slema u sezoni.

Osim brojnih komentara teniskih navijača na društvenim mrežama, pojedini mediji u Australiji pisali su o mogućnosti da je Đoković izmislio povredu.

Međutim, reči Gorana Ivaniševića Novakovog trenera, zatim i Krega Tajlija, direktora Teniskog saveza Australije, jasno govore u kakvom stanju je Đoković igrao u Melburnu.

Dve nedelje nakon što je Srbin stigao do 10. titule na Australijan openu i ukupno 22. grend slem trofeja, o tome je govorio Žil Simon, francuski teniser koji je nedavno završio karijeru kroz koju se puno mučio sa povredama.

"Koliko puta ste videli mene da dolazim do treće runde ili šesnaestine finala u bolovima? Puno puta. Viđali ste me na štakama u Australiji. Iskrenuo sam zglob i ipak stigao do treće runde", istakao je Simon tokom strima Gaela Monfilsa na platformi "Tvič".

Simon i Đoković foto: Profimedia

Simon je dodatno pojasnio:

"Treća ili četvrta runda, to je bio moj nivo. Nekada sam čak i povređen dostigao svoj nivo. Novak, Rafa, Rodžer... njihov nivo je da osvoje grend slemove. Nekada sa 70 odsto dobijate isti rezultat kao kada nemate problem. Kada su u pitanju Novak ili Rafa, mislimo da nas "varaju" i da nisu povređeni, jer osvoje grend slem. Ali to je njihov nivo. Imaju takvu prednost u odnosu na ostale momke, pa pobeđuju čak i kada nisu potpuno spremni. Jednostavno su jači", zaključio je Simon i tako odgovorio svima koji veruju da povreda zadnje lože nije bila stvarna.

Đoković je povređen osvojio i Australijan open 2021. godine kada je imao problem sa stomačnim mišićem, dok je Rafael Nadal na Rolan Garosu 2022. godine došao do pehara uz pomoć injekcija protiv bolova u stopalu.

Kurir sport