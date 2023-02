NAJDUŽI MEČ SEZONE: Kirstea eliminisala Hadad Maju posle maratona

Dve meč lopte u drugom setu spasila je 70. igračica sveta Sorana Kirstea da bi – posle rekordnih 3 sata I 29 minuta trajanja jednog ženskog teniskog meča u dosadašnjem toku WTA sezone uspela da sa 4-6 7-6 6-4 eliminiše 11. nositeljku Beatriz Hadad Maju iz Brazila.

“Nisam planirala da obaram bilo kakve rekorde, već sam samo želela da se borim do kraja – i sada sam potpuno iscrpljena. Beatriz je igrala sjajno – i tenis ponekada nije fer, jer posle tri i po sata igre dođemo do toga da jedan poen odluči pobednicu. Ipak, ponosna sam na prikazan tenis i borbenost, i to je strana tenisa u kojoj danas uživam“, izjavila je Rumunka.

foto: Dubai Duty Free Tennis Championship”.

U još jednom meču – ovoga puta na Terenu 1 – prošlogodišnja finalistkinja Kudermetova je izgubila takođe u 3 seta od Kalinjine (6-3 5-7 1-6) u još jednom meču koji je trajao više od 3 sata.

Osim ovih pravih teniskih maratona, najviše pažnje privukli su mečevi Grend Slem šampionki Ostapenko (ubedljiva protiv kvalifikantkinje Zavatske), Ribakine (bolja sa 6-3 6-4 od Bjanke Andreesku) i Azarenke (pobeda protiv Pavličenkove 6-3 7-5).

foto: Dubai Duty Free Tennis Championship”.

Amerikanke Dejvis i Rodžers su takođe prošle dalje pobedama protiv Tajhman i Liu, kao i Čehinje Pliškova i Muhova – koje su eliminisale Vondrušovu, odnosno Peru u 2 seta. Sasnovič i Putinceva su svoje mesto u drugom kolu obezbedile “o trošku” Masarove i Martić, dok se Rumunka Bogdan u duelu kvalifikantinja pridružila iskusnijoj Kirstei pobedom nad Nemicom Sigmund.

Prve nositeljke turnira u dublu Gof-Pegula su se jedva izvukle protiv Poljsko-Japanskog para Sutijadi-Kato 4-6 7-6 10-2, dok su sedme Jang i Zvonareva ubedljivo pobedile iznurene Buzkovu i Hadad Maju sa po 6-1 u setovima.

foto: Dubai Duty Free Tennis Championship”.

Ipak, kako ume da bude u Dubaiju – do sada se favoritkinje dobro drže – što znači da bodovi koje ovaj jak turnir serije 1000 pruža imaju veliku važnost u daljoj afirmaciji u top 20 najboljih igračica svet

Vuk Brajović / Kurir sport