BRAZILSKI TENISER BELUČI ZAVRŠIO KARIJERU: Nedostajaće mi da izađem na teren sa Brazilcima koji navijaju za mene I NIŠTA DRUGO!

Brazilski teniser Tomaz Beluči završio je noćas karijeru porazom od Argentinca Sebastijana Baesa 3:6, 2:6, u prvom kolu turnira u Rio de Žaneiru.

Beluči je ostvario 200 pobeda u profesionalnoj karijeri i osvojio četiri titule, u Gštadu 2009. i 2012, u Santjagu 2010. godine i Ženevi 2015. Najbolji plasman na ATP listi ostvario je u julu 2010. godine kada je bio 21.

Beluči je jedan od samo petorice igrača koji je sa 6:0 osvojio set protiv Novaka Đokovića u mečevima na šljaci, a šest puta je pobedio igrače koji su u tom trenutku bili među 10 najboljih.

On je 2005. godine počeo karijeru, u vreme kada je njegov sunarodnik trostruki šampion Rolan Garosa i nekadašnji prvi teniser sveta Gustavo Kuerten bio aktivan. Brazilci su od Belučija imali velika očekivanja, ali ih on nije ispunio često zbog povreda.

"Kada ljudi mnogo očekuju od tebe, ti to stalno osećaš. Kada imate nekolicinu sportskih heroja u zemlji, to se oseti među sportistima. To možemo videti u Argentini, Španiji, SAD. Svi imaju mnogo igrača. U Brazilu sam ja igrao grend slem turnire, to nije bilo dobro za mene. Stavljao sam sebe pod veliki pritisak kako bih ostvario dobre rezultate", rekao je Beluči na konferenciji za novinare.

"Nedostajaće mi da izađem na teren sa Brazilcima koji navijaju za mene. Takva osećanja nemate ni u jednom drugom poslu. Ali, neće mi nedostajati ništa drugo", dodao je 35-godišnji Beluči.

On je trenutno 915. teniser sveta posle pauze od gotovo godinu dana zbog povrede levog kolena.

"Držiš istorijsko drugo mesto među brazilskim teniserima. To nije šala, dečko. Nastaviću da navijam za tebe. Pozdravljam te aplauzom i zahvaljujem ti", rekao je Kuerten koji se uključio putem video linka posle Belučijevog poraza.

Beluči će se sada posvetiti trenerskoj karijeri.

(Kurir sport)