SVE ŠTO TREBA DA ZNATE PRED VELIKI DERBI! Rivalstvo Đokovića i Medvedeva je PRIČA ZA SEBE, a njihovi mečevi su kao NIJEDAN DRUGI!

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

U jeku velike neizvesnosti pred mečeve velikog polufinala ATP turnira u Dubaiju - treba znati jedno: pobediće oni igrači koji su trenutno u boljoj formi.

Oba susreta mogu se posmatrati i kao "mala finala" - i to turnira koji imaju mnogo veću važnost od Serije 500. Prvo - skoro se ne pamti kada su Rubljov, Zverev, Medvedev i Đokovic bili van top 20 rang-liste muškog tenisa - te je element prestiža ovde izuzetno izražen.

Drugo - motivi obojice Rusa da vrate "tas na vagi" barem malo na njihovu stranu (Zverev 5-0, Đoković 9-4) i to u periodu kada se još ne zna da li će "teniseri bez zastave" biti ponovo uskraćeni učešća na Vimbldonu - stvar je ličnog dostojanstva. Po tome koliko su se do ove faze "namučili" prednjače bivši osvajači i bolje rangirani igrači - Rubljov (1 titula) , pa Đoković (5), zatim Zverev i onda Medvedev - ali su svi bili skoro podjednako ubedljivi u svojim mečevima četvrtfinala. Može se reći da se njihova igra u ovom trenutku nalazi na nivou da su večerašnji mečevi potpuno otvoreni, i da jedino Novakova "glava" i iskustvo igranja u Dubaiju pravi određenu razliku u poređenju njihovih trenutnih mogućnosti.

Zverev je verovatno najviše udaljen od svoje idealne forme kada se analizira ova četvorka, I teško da će moći da osvoji ovaj turnir čak i ako uđe u njegovo finale.

Da bi se to desilo, moraće prvo da riternima i snažnim pariranjem sa osnovne I uz puno trčanja ukroti agilnog Rubljova - čiji meljući tempo ga je proneo u još jednu završnicu turnira Serije 500. Format žreba ovakvih turnira najviše odgovara "nervščikastom" Andreju, zato je imao i najviše uspeha na njima - i zbog toga je možda I blagi favorit za prvu pobedu protiv Saše. Obojica će se oslanjati na jak servis, iznenadne vinere po paralelama i stvaranje situacija u kojima protivniku neće biti ugodno kako bi remetili njihov ritam i izazivali pojavu serije (fatalnih) grešaka. Izazivanje samouništenja protivnika je ovde legitimna strategija - i oba igrača će se grčevito boriti da održe samopouzdanje i mentalnu snagu kroz skoro neminovne amplitude u ovom meču.

Rivalitet Đoković-Medvedev je priča za sebe, odnos koji je nešto posebno u svetu tenisa - što se moglo videti u borbi na život i smrt u meču bez rezultatskog značaja na Završnom mastersu u Torinu - a zatim i polufinalu Adelejda. Novak još uvek nije na svojih 100% posle 4 nedelje odsustva od takmičarskog tenisa (i teniskih treninga) - ali se u Melburnu videlo da je I njegovih 60-70% posto - pojačano najjačim voljnim momentom u istoriji tenisa - dovoljno da se uzme Grend Slem bez skoro izgubljenog seta. Sa takvom vrstom strateške dubine, Novak je potpuno nepredvidiv - što takođe može biti strateško oružje pred megdan ovakvog značaja - a osvajanje ključnih poena u prelomnim momentima meča se bazira upravo na X faktoru.

Sposobnost da se - i pored trenutnog zaostatka - rezultatski vrate u meč imaju obojica vanserijskih asova, i biće zanimljivo videti kako bi taj povuci-potegni proces izgledao na ovako brzoj podlozi i sparnim uslovima za igru na dva dobijena seta. Varničiće na sve strane, tražiće se rupice u igri protivnika koje se mogu eksploatisati sa ciljem da eksponencijalno dovedu do poremećaja koncentracije u odlučujućim razmenama, servisima, poenima; ono što će njih dvojica tražiti kao slabu tačku jedan kod drugog - mnogi teniseri ni treneri niti znaju da prepoznaju, niti ikada osete. Rusov servis "sa trećeg sprata" je ogromni atribut za prednost, ali Novak zna kako da niskim loptama muči jednog od najviših brojeva 1 ikada na turneji (1.98cm). Novak je rodonačelnik agresivne igre sa osnovne linije, ali retko ko ume da smesti neku kontru iz neverovatno skraćenog ugla kao što to ume Danil.

Pisati o njihovim teniskim vrlinama i umećima bi se moglo otegnuti do sledećeg turnira u Dubaiju - i zato, u rezimeu, ističemo: ako Novak bude uspeo da iskontrira Danilov servis dubokim riternom I u prvih nekoliko udaraca otvori teren za viner sa obe strane ili iz voleja na mreži - to će biti prva mala pobeda za njega. Đoković će morati da ima izuzetno visok nivo iskorišćenih šansi kako ne bi gubio pobednički elan i sprečio Rusa da preuzme inicijativu - bez obzira da li to bilo u prvom ili drugom setu. Servis, ritern, otvaranje terena (teranje Medvedeva na trčanje tamo-amo), agresivna igra iz terena i besprekorni voleji uz mega-veliki voljni momenat i koncentraciju formula su za Novakovu 10. pobedu protiv Rusa. Medvedev će džinovskim servisima (prvim i drugim) i neumornim trčanjem za idealno postavljanje radi odigravanja njegovih omiljenih serija udaraca sa osnovne linije pokušati da izbaci Novaka sa terena - ili ga samelje u prebacivanjima do njegove greške ili otvaranja prostora za viner iz paralele.

Naizgled - formula kod obojice je skoro nepromenljiva - ali će vremenski uslovi i fizička pripremljost biti bitni preduslovi u njenoj realizaciji. Zbog toga ćemo posmatrati i njihova lica, govor tela, kako se osvežavaju i kako komentarišu tok meča sami sa sobom i prema njihovim boksovima. Novak je ovde sa kompletnim timom, Danil bez trenera Servare - ali se to do sada uopšte nije osetilo u njegovoj igri.

Ipak, meč Đoković-Medvedev nije kao niti jedan drugi meč na ATP turneji već nekoliko godina - i kao što su obojica asova rekli za Kurir pre ovog polufinala - u njima "nema zezanja".

Ono čega će biti - u oba polufinalna meča - je najboljeg tenisa na zemaljskoj kugli, i strastvenog navijanja izraženog na sve moguće načine.

Pa - počnimo onda...

