DOK SU FEDERER I NADAL BILI PRVI ILI DRUGI POJAVIO SE MOJ TATA! Sastav Stefana Đokovića na temu "Moj junak" je nešto najlepše FOTO

Stefan Đoković (8), sin najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića, napisao je genijalan sastav na temu "Moj junak".

U nekoliko simpatičnih rečenica Novakov naslednik je opisao svog junaka, odnosno svog tatu.

Do Stefanovog sastava ekskluzivno je došao "Sport klub"

"U stara vremena, dok su još uvek Rodžer Federer i Rafael Nadal bili ili prvi na svetu ili drugi, pojavio se moj tata po imenu Novak Đoković.

I tako je nastalo moje prezime.

On je rođen 22.05.1987. maj. Aaaa, zaboravio sam nešto ja sam kao Stefan Đoković njegov sin. On me je inspirirsao da budem uporan i da dobro igram tenis!", napisao je Stefan.

Kurir sport/Sport klub