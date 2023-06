GABRIJELA SABATINI ZA KURIR: Čuvena Argentinka impresionirana Novakom - čudesno je kako to čini

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Na početku razgovora sa Gabrijelom Sabatini - osvajačicom 41 titula - od kojih Ju Es Opena u singlu, dva puta završnog Mastersa, Vimbldona u dublu sa Štefi Graf, srebrne medalje na Olimpijadi 1988. i finalistkinjom Vimbldona i Ju Es Opena u singlu i tri puta Rolan Garosa u dublu - ujedno neprikosnoveno najlepšom ženom tenisa tih vremena čija lepota i stil su i danas sveprisutni - veoma se obradovala na spomen da smo mediji iz Srbije, pristavši da odloži intervju za jednu od velikih svetskih medijskih mreža kako bi razmenila reč-dve sa nama.

Prisetila se Gabi se prijateljstva sa Slobodanom Živojinovićem sa turneje:

"Baš mi je drago, puno ga pozdravite!" kaže Argentinka koja je svoje ime po završetku uspešne karijere uspešno plasirala u svetu mode i kozmetike.

Da li je tenis i dalje "taj lepi sport" u kome su vaše generacije uživale igrajući ga?

"Tenis će uvek biti divna igra, i uživaću u njemu na toliko načina. Uzbuđena sam kada ga gledam danas, mnogo bržeg nego što je ikada bio. Puno toga se promenilo, ubrzalo - tereni, loptice, igrači, primena tehnologije - ali je i dalje prelep za gledanje."

foto: Julien Mattia / Xinhua News / Profimedia

Da li ste posmatrali Novaka Đokovića na ovom Rolan Garosu, i kako ocenjujete njegovu igru?

"Naravno da jesam. Mislim da je odlično servirao do sada, a ono što je impresivno je - koliko je podigao nivo igre u odnosu na prethodne turnire. Čudesno je kako to čini; jer - kad uđe u Grend Slem, maksimalno je posvećen, koncentrisan - i zbog toga jeste ono što jeste", naglašava Sabatini.

Najviše mišljenje o Novaku Sabatini potvrđuje i ovim rečima:

"On je jedan od retkih igrača koji danas može da iznova obara rekorde, jer poseduje mentalitet, igru i posvećenost koje su potrebne za takve uspehe - i uopšte me ne bi čudilo da osvoji i ovaj - i još Grend Slemova do kraja njegove karijere", kaže Gabrijela.

