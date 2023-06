VOLI ĐOKOVIĆA, A ZALJUBLJENA JE U CICIPASA: Novak je zver! Besprekorno izgleda! Auu, kakve reči devojke grčkog asa o Novaku (FOTO)

Ona je jedna od najlepših i najseksepilnijih teniserki na turu. Lepa Špankinja svojom pojavom prosto mami.

foto: Printskrin/Instagram

Reč je o Pauli Badosi, španskoj teniserki koja trenutno zauzima 34. mesto na WTA listi. Zaljubljena je u kolgu Stefanosa Cicipasa, sa kojim uživa, ali gaji veliko poštovanje prema najboljem teniseru današnjice Novaku Đokoviću.

Pre veze sa grčkim teniserom, Paula Badosa bila je u ljubavi sa poznatim kubanskim glumcem i manekenom Huanom Betankurom, koji ju je pratio na mnogim turnirima širom sveta.

Paula Badosa (25) rekla je da Novak Đoković izgleda kao "mentalna zver", te da je "najkomletniji teniser na svetu".

foto: Juergen Hasenkopf / Alamy / Alamy / Profimedia

Novak Đoković osvojio prva dva grend slem turnira, u Australiji i na Rolan Garosu. Dolazi na Vimbldon kao apsolutni favorit i branilac titule, rešen da izjednači rekord Rodžera Federera sa osam trofeja u Londonu.

- Novak ima sve, mentalno je zver. Sa svim onim kroz šta je prošao. Uvek je izlazio kao pobednik. Takmičiti se i biti tako superioran na svakom turniru čini mi se neverovatnim - rekla je Badosa u intervjuu za "El Larguero" i nastavila:

- A teniski je najkompletniji. I fizički se toliko brine o sebi. To je brutalno. Trenutno ne možete reći ništa drugo, osim da je najbolji. On je to pokazao. Brojevi su brojevi.

foto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Lepa Špankinja bila je prinuđena da propusti Rolan Garos nakon što je imala problema sa kičmom. Vrlo je moguće da zbog te povrede odsustvuje i sa Vimbldona.

- Lekari su mi rekli da je najbolje da napravim pauzu od minimum osam nedelja. Pet je prošlo. Rekla sam da želim da idem na Vimbldon, ali znam da ako i dođem tamo, da neće biti spremna 100 odsto - priznala je Badosa.

Paula je rođena u Njujorku u Americi, ali se takmiči pod zastavom Španije.

Njeni roditelji radili su na Menhetnu kao modni kreatori, a kada je imala sedam godina preselili su se u Barselonu. Tu je počela da trenira tenis.

Dok je bila klinka, maštala je da postane manekenka. Zbog poređenja i sličnosti sa Marijom Šarapovom, pala je jedno vreme u depresiju.

U karijeri je osvojila tri WTA turnira, a kako je sama priznala najdraži joj je onaj u Beogradu gde je titulu ponela 2021. godine.

Svoj seksepil i lepotu uvek voli da istakne, pa tako Paula svojim pratiocima na društvenim mrežama često nudi zanimljive fotografije.

Kurir sport