"HOĆE DA MI SKINU SKALP, DA ME POBEDE, ALI NE DEŠAVA SE" Novak posle trijmfa nad Rubljovim zabavljao publiku: Znam, skroman sam...

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je slavio nad ruskim teniserom Andrejom Rubljovim sa 3:1.

On je nakon meča na terenu sumirao utiske posle neverovatnog duela.

"Hvala na sjajnoj atmosferi. Bilo je uzbudljivih razmena, sa mnogo inteziteta, Rubljov svojim stenjanjem pokušava da vas zaplaši. On je zaista čovek koji je u TOP 10 i čestitam mu na odličnom meču. Što se tiče brojeva, to su samo brojevi na kraju dana, ne razmišljam o tome", rekao je Nole, pa nastavio:

"Svaki teniser želi da bude u poziciji da svako želi baš njega da pobedi. Bez obiza koliko pobeda napravite pritisak uvek postoji kada izađete na teren. U isto vreme on razbudi najlepše emocije, sve što me inspiriše da odigram svoj najbolji tenis. Znam da hoće da me pobede, da mi skinu skalp, ali ne dešava se, baš sam skroman", poručio je Novak uz osmeh.

Protivnik Đokoviću u polufinalu biće Janik Siner koji je ranije danas bio bolji od Romana Safiulina sa 3:1.

