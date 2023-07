RUBLJOV ANALIZIRAO MEČ SA NOVAKOM: Rus otkrio JEDNU STVAR koja Đokovića čini TEŠKIM PROTIVNIKOM

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona, pošto je pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Branilac titule je protiv sedmog tenisera sveta slavio posle dva sata i 47 minuta igre.

"Ne znam, osećam da je ovo moje prvo četvrtfinale nakon kog sam ponosan. Međutim, naravno da želite da pobedite. Radio sam sve što sam mogao da pobedim. U isto vreme sam i razočaran jer svaki put osećam da imam malu šansu, ali sam ili previše ukrućen ili ne krećem na udarce ili sam ih promašivao. Svaki put kada je on imao šansu, tu malu šansu, iskoristio ih je, sve. To je bila razlika", rekao je Rubljov posle meča.

Otkrio je i jednu stvar koja čini Đokovića tako teškim protivnikom.

"Način na koji se fokusira u tim trenucima, ključnim. Ponekad se osećaš kao ‘Okej, tu sam, imam šanse‘. Kao što sam rekao, on je imao male šanse i iskoristio ih je. Da, reč je o fokusu i tim stvarima. Iskustvu. To su veoma impresivne stvari. Zato je on vrhunski igrač. Na kraju su ti momenti koji se računaju. Ti trenuci su pravi tenis", naglasio je on.

Đoković će se za plasman u novo finale Vimbldona boriti sa Italijanom Janikom Sinerom, koji je bio bolji od Rusa Romana Safiulina sa 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.

(Kurir sport)