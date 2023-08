ŠTA LUPETA OVAJ ČOVEK? Slavni teniser šokirao svet izjavom - smatra da Novak nije na Alkarazovom nivou: Đoković to ne može...

Najbolji teniser ikada Novak Đoković nije uspeo da osvoji ovogodišnji Vimbldon pošto je u finalu izgubio od Karlosa Alkaraza sa 3:2 u setovima, da bi nakon meča usledile brojne reakcije bivših tenisera i raznoraznih "kritičara" koji su sebi dali za pravo da kažu da Srbin nije najbolji u istoriji ovog sporta.

Takvo mišljenje deli i Džimi Arijas, nekada peti teniser sveta, koji ističe da Novak više ne može da dosegne nivo na kom se nalazi Alkaraz.

- Pre finala Vimbldona nekoliko ljudi me je pitalo i rekao sam im, mada to možda zvuči kao ludost. Alkaraz u svojoj najboljoj formi je bolji od bilo koga drugog. Bolji od Đokovića, mislim da Novak ne može da dosegne taj nivo koji Alkaraz može - kazao je Arijas za „Tenis Channel“.

Arijas je potom detaljno komentarisao dešavanja sa tog finala.

- To je najbolji nivo koji sam ikad video, njegov najbolji svakako. Nisam znao da li će biti u stanju to da prikaže na Vimbldonu u finalu protiv Đokovića, ali sam svakako znao da će biti opušteniji nego što je bio na Rolan Garosu. Tamo je bilo čudno, jer je igrao sa u to vreme osvajačem 22 grend slem titule i bio je favorit, veliki. Mislim da je to bila čudna mentalna prepreka za njega. U finalu Vimbldona bilo je drugačije. Sada je Đoković bio favorit i znao sam da će Alkaraz biti relaksiraniji, ili sam mislio da hoće, jer ipak je to finale Vimbldona - dodao je Arijas.

Kurir sport