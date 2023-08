OPTUŽUJU JE DA U KREVETU UNIŠTAVA KARIJERE SPORTISTIMA: Na Vimbldonu zakopčana do grla, sada viđena golišava sa teniserom (FOTO)

Poznata italijanska manekenka i voditeljka Melisa Sata ponašala se na Vimbldonu poput časne sestre.

Sata je zakopčana do grla pratila svog momka, italijanskog tenisera Matea Beretinija i nije odavala utisak nekog ko voli intimnije izlete u javnosti.

Međutim, to baš i nije tako.

Sata je u prošlosti optuživana da je zbog svoje prevelike potrebe za seksom uništila nekoliko karijera sportista, između ostalih fudbalerima Kristijanu Vijeriju i Kevinu Prinsu Boatengu.

Sada se našla u zagrljaju poznatog tenisera, a paparaci su ih snimili dok se prepuštaju strastima tokom zajedničkog odmora na Sardiniji.

foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sata koja ima 37 godina i deceniju je starija od jednog od najboljih svetskih tenisera, još jednom je pokazala svoje neverovatno telo.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od kad su zajedno, na udaru je javnosti da će uništiti još jednu karijeru vrhunskog sportiste. Na to ona odgovara.

"To se već dogodilo s mojim bivšim mužem Boatengom koji je je imao problema sa bruhom. I tada su me napadali govoreći da smo se previše seksali i da je to uzrok njegovih fizičkih problema. Povreda koju ima Beretini je povreda na istom mestu kao i ona 2021. godine, kada ga nisam poznavala. Ali u svakom slučaju, moram li da odgovaram takvim ljudima?", pita se ona.

U svakom slučaju, Beretini se sprema za predstojeću američku turneju, a Melisa za nove emisije na popularnoj italijanskoj televiziji Skaj.

Kurir sport