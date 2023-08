ANALIZA MEČA ĐERE - GASTON: Maksimalno koncentrisan, fizički izuzetno spreman i time sposoban da izvodi strateške zamisli

US OPEN

Briljantan je opet bio Laslo Đere na najvećoj teniskoj sceni sveta, bukvalno zbrisavši sa terena i Francuza Huga Gastona sa 6:1 6:2 6:3 za samo 1 sat i 32 minuta igre. Dugo Đere nije izgledao ovako ubedljivo, maksimalno koncentrisan, fizički izuzetno spreman i time sposoban da izvodi strateške zamisli i reaguje na tok igre tako da zaista gospodari terenom i zbivanjima na njemu.

Svi koji se sećaju sjajnog prvog meča koji je odigrao protiv Novaka Đokovića na Serbia Openu pre 2 godine prizvaće brojne prilike koje je uporni Senćanin imao da priredi prvorazredno iznenađenje i pobedi slavnog kolegu iz reprezentacije. "Nema mnogo tajni, on je najbolji svih vremena, trenutno u najboljoj formi od svih, što je pokazao u Sinsinatiju. Ne mogu da imam ogromna očekivanja, ali daću sve od sebe, trudiću se. Cilj mi je da izađem sa istim stavom kao u svakom drugom meču, sa istim fokusom, a da ne razmišljam ko je s druge strane mreže", kaže u najavi očekivanog meča trećeg kola protiv Novaka Laslo.

"Imam iskustva sa top 10 igračima, igrao sam i Noletom i Alkarazom - i znam da ne smem da izađem ne teren sa osećanjem kao da sam već izgubio taj meč. Na taj način oni često dobijaju mečeve, u svlačionici. U prošlosti sam uspevao često da izađem na meč protiv važnih protivnika sa verom u sebe i određenom dozom samopouzdanja, ali znam dobro da je Noleta najteže pobediti. Teško je zamisliti težeg rivala od njega", iskren je Đere.

Upitan da li će nastojati da svoju igru adaptira na izazove koje Novak predstavlja, Đere je jasan: "Nema sada prostora da se bilo šta menja - ni teniski ni psihički. Radio sam na raznim stvarima kod sebe i na svojoj igri, i ovo je prilika da to pokažem na delu. To će biti glavni cilj. Ne želim ni njemu nj bilo kome drugom da poklonim pobedu", izričit je Laslo.

U retrospektivi pobede nad Gastonom Đere kaže: "Zadovoljan sam što sam brzo i bez komplikacija završio ovaj meč. Gaston je nezgodan protivnik, pokazuje da mu nije stalo i da se predao, a u stvari nije tako. Na taj način me je dobio kada smo igrali prošli put u Gštadu. Danas nije igrao najbolje što može, ali poučen tim iskustvom - ja sam nastojao da ostanem koncentrisan do kraja, jer on ume da preokrene tok meča".

Đere "tiho" slavi svoju najbolju godinu u karijeri u pogledu rezultata na Grend Slemovima, na šta kaže: "Da, ovo je najbolja grend slem godina za mene, jer se po drugi put nalazim u trećem kolu - i srećan sam zbog toga. Nije bilo lako, ali tu sam gde sam", ističe on.

Meč sa Novakom bi trebao da se igra na jednom od dva najveća stadiona kompleksa Flašing Meadous, na šta Laslo kaže: " Igrao sam dosta mečeva na velikim stadionima, sa Nadalom na Rod Lejveru, na Šatrijeu sa Zverevom i Medvedevom, kao i Dejvis kup u Francuskoj. Neću biti pod utiskom tog ambijenta, neće mi predstavljati bilo kakav problem. Učiniću sve da uživam u tom meču", na optimističnoj noti završava Laslo Đere.

