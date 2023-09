LEGENDA TENISA POSLALA PORUKU ALKARAZU I NOVOJ GENERACIJI: Dobri ste, ali... Moraćete još da JURITE Novaka!

Novak Đoković nastavio je dominaciju u svetu tenisa i osvojio je novu titulu na US Openu.

Savladao je Nole Danila Medvedeva u finalu, stigao do 24. grend slem trofeja u karijeri i potvrdio da će nova generacija tenisera predvođena Karlosom Alkarazom morati još dosta da uči kako bi ga stigla.

Tako misli i čuveni Endi Mari koji je poslao moćnu poruku kojom je pohvalio Đokovića.

- Na mladim momcima je da guraju Novaka i traže da ga prestignu. Ali, ne izgleda da će se to dogoditi. Novak je veoma dugo neverovatan igrač, kao Rodžer Federer i Rafa Nadal, to je dugovečnost i koliko dugo su svi to mogli da rade - rekao je Mari za BBC, pa dodao:

- Rekao sam da su posle Vimbldona svi govorili da dolazi promena, ali za mene to nije tako izgledalo. Bilo je sasvim jasno da je Novak osvojio dva od prva tri slema i da je bio veoma, veoma blizu u finalu Vimbldona. Ponovo je dokazao da je najbolji igrač na svetu u nedelju i kao što sam rekao, na mladima je da se dovoljno poboljšaju da ga uzmu.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prognozirao je Mari i koliko bi titula mogao da osvoji do kraja karijere.

- Ne mislim da će se zaustaviti na 24 titule, ali nikad se ne zna koliko će to trajati. Fizički, motivacija, da se neko poput Alkaraza još poboljša. Španac je neverovatan igrač, on je briljantan, ali raditi ono što Novak radi je drugačije. Nije isto kao kada to radite 15-20 nedelja godišnje kao što Novak radi, svaki put kada izađe na teren. Mislim da će Alkaraz uskoro dostići taj nivo, ali ne mislim da će ovo biti poslednji put da Novak osvaja GS - zaključio je Endi Mari.

