"SAMO SAM ŽELEO NJU DA ZAGRLIM" Novak otkrio DIRLJIVE DETALJE sa finala US opena: Ona je kanalisala tu BOŽANSKU ENERGIJU kroz mene

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je da mu je ćerkica Tara pomogla da prebrodi teške trenutke kroz koje je prolazio tokom velikog finala US opena.

Novak je osvojio četvrtu titulu na US openu, rekordni 24. grend slem u karijeri, pošto je u velikom finalu posle tri sata i 17 minuta borbe savladao najboljeg ruskog tenisera Danila Medvedeva 6:3, 7:6, 6:3.

Iako sam rezultat tako ne govori, Novak je imao izuzetno težak posao protiv ruskog rivala, posebno u drugom setu koji je trajao čak jedan sat i 45 minuta.

foto: Antoine Couvercelle / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Gostujući u jutarnjem programu na jednoj američkoj televiziji srpski as je otkrio da mu je u teškim momentima naslednica Tara ulila dodatnu snagu.

"Ljudi su me pitali zašto nisam slavio nakon poslednjeg poena, kad sam video da loptica odlazi u mrežu posle njegovog forhenda. Samo sam osetio veliko olakšanje i bio sam zahvalan za to što je gotovo. Prvo što sam želeo nakon što smo razmenili nekoliko reči na mreži bilo je da zagrlim ćerku. Ona je moj anđeo čuvar, ona je moja beba, duša, nisam znao da će tamo sedeti i da ćemo se gledati dok sedim na klupi. Kad god mi je bilo potrebno ohrabrenje, ona je bila tamo, stisnula bi pesnicu, nasmejala bi se... To me je 'topilo'. Bilo je stresno, pogotovo je drugi set bio napet i bilo mi je potrebno nešto. Tad sam je video i samo je kanalisala tu božansku energiju kroz mene", otkrio je Novak.

Kurir sport