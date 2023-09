24 GREN SLEMA, NIJE TAKO LOŠE! MAJICA POTVRĐENA! Najveći Novakov navijač pred US open spremio SENZACIONALNU PORUKU! Sad i zvanično

Zoran Pavlović, ultrafan Novaka Đokovića, najboljeg tenisere svih vremena i vodećeg na ATP listi nije imao dilemu pred US open - Nole osvaja 24. Gren slem! U svim mečevima pratio je Novaka u prvim redovima.

Zoran je za Kurir pred početak turnira pokazao najnoviju majicu na kojoj je čuveni natpis "not too bad" (nije tako loše). Podsetimo, Novak je tim rečima odgovorio na pitanje novinara posle osvajanja 15. gren slema, kada je osvojio 7. po redu Australian open!

Iako je konkurencija protiv moćnog 36. godišnjaka bila veoma jaka, Novak je ređao pobede, sve dok nije podigao šampionski pehar i uzeo 24. Slem pehar!

00:19 Zoran Pavlović u prvom redu bodri Novaka

Zoran Pavlović je time potvrdio svoju majicu. Vreme je za nove, 25, 26, 27, 28...

- Nisam imao sumnju u šampionsku titulu. Novak je, ne samo supersportista i pobednik. On je šampion ljudskosti, fer pleja, viteštva koju nose samo oni najveći. Slavim titulu i idemo dalje - poručuje Zoran Pavlović za Kurir.

Posle prvog meča na US openu Novak je Zoranu potpisao novi majicu.

foto: Kurir

Đoković je u finalu US Opena savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3:0 u setovina i tako došao do 24. titule Gren slema! Osvajanjem četvrte titule na US openu Novak je izjednačio apsolutni rekord Margaret Kort od 24 grend slem trofeja koji je ona držala od 1973. godine. Deset puta je osvojio Otvoreno prvenstvo Australije ,Vimbldon sedam puta ,Ju Es Open četiri puta i tri puta Rolan Garos.

1 / 5 Foto: Kurir

Zoran Pavlović je, podsetimo, dospeo u žižu svetske javnosti kada je ovog januara obukao majicu sa slovom "Z", tokom meča Đoković - Rubljev u Melburnu. Tada je dao izjavu za brojne vodeće portale u Rusiji i na zapadu. Svet ga je spazio kada se u Melburnu pojavio u majici sa natpisom "Đoković, Džordan, Mesi".

Pavlović za predstojeće turnire i Gren slemove planira nove majice. Nadamo se broju 30!

