NAJVEĆI NOVAKOV FAN, ČUVENI Z-MEN JE NA TRIBINAMA: Ima senzacionalnu majicu, evo zašto je spreman da bodri Đokovića do kraja!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u Njujorku će imati podršku njegovog najvećeg navijača!

Zoran Pavlović, Srbin iz Amerike, je na licu mesta, a spremio se da bodri Novaka do titule. O tome svedoči i nova majica.

Na njoj piše broj 24 - pa je poruka jasna. Zoran čeka Đokovićev 24. gren slem. Uz to je čuveni natpis "not too bad" (nije tako loše). Podsetimo, Novak je tim rečima odgovorio na pitanje novinara posle osvajanja 15. gren slema, kada je osvojio 7. po redu Australian open.

Zoran je, podsetimo, dospeo u žižu svetske javnosti kada je ovog januara obukao majicu sa slovom "Z", tokom meča Đoković - Rubljev u Melburnu. Tada je dao izjavu za brojne vodeće portale u Rusiji i na zapadu.

Posle večerašnjeg meča Novak je Zoranu potpisao novi majicu.

Podsetimo, Đoković se večeras bez većih problema plasirao u treće kolo Ju Es opena. Novak je na stadionu "Artur Eš" savladao Španca Bernabeua Zapatu Miraljesa sa 3:0, po setovima 6:4, 6:1, 6:1.

Nadamo se da će majica biti "overena" posle Novakovog osvajanja titule u Njujorku.

