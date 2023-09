TRENER ME SILOVAO TRI PUTA DNEVNO, VIŠE OD 400 PUTA UKUPNO! Horor ispovest teniserke: Rekao mi da ima SIDU, htela sam da se UBIJEM

Bivša francuska teniserka Anželik Kauči (36) otkrila je da ju je bivši trener Andru Gedis (56) za dve godine silovao 400 puta.

Francuski trener osuđen je na 18 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja četiri devojke koje su se bavile tenisom.

Jedna od žrtava ovog monstruma bila je i nesrećna Anželik, koja je imala samo 12 godina kada je počela da trenira sa Gedisom.

Kauči je svedočila pred istražnom komisijom koja je oformljena kako bi identifikovala nesdostatke unutar sportskih saveza i sportskih organa upravljanja.

U svojoj šokantnoj ispovesti bivša teniserka je otkrila stravične detalje pakla koji je doživela.

foto: Printscreen

Ona je istakla da ju je Gedis prisilio na seksualni odnos kada je imala samo 12 godina. Bivša teniserka kažae da ju je naterao da poveruje da je to normalna praksa između igračice i trenera jer "provode dosta vremena zajedno".

Konkretan incident dogodio se tokom 15-dnevnog kampa u La Bauleu u zapadnoj Francuskoj.

"Proživela sam dve najgore sedmice u svom životu. Mnogo puta sam razmišljala o samoubistvu. Silovao me je tri puta dnevno. Prvu noć me je zamolio da dođem u njegovu sobu, nisam to uradila, pa je on ušao u moju. Bilo je gore. Bila sam u zatvoru, nisam mogla da izađem, a posle sam bila primorana da ostanem na mestu gde se to dogodilo."

Kauči se seća tačno koliko je stepenica razdvajalo njihove sobe. U svojoj izjavi opisala ih je kao 13 koraka terora.

Anželik tvrdi da je Gedis imao podršku predsednika kluba, jer je donosio titule.

"U svetu tenisa se znalo da njegovo ponašanje prema mladim devojkama nije korektno. Kada se jedna žena požalila predsedniku kluba, odgovor je bio: 'Znam, ali on nam donosi titule'"

Monstrum je 2021. godine osuđen na 18 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada na četiri devojčice starosti od 12 do 17 godina.

Gedis je emocionalno ucenjivao Anželik. Reako joj je da ima sidu, pa je nesrećna devojčica pet godina bila uverena da boluje od ove neizlečive bolesti.

"Između 13. i 18. godine živela sam misleći da imam AIDS".

I ostale žrtve svedočile su protiv nasilnika. One su istakle da ih je trener prisiljavao da prekinu veze sa porodicama i prijateljima, silovao ih u svom automobilu, svlačionicama i tokom kurseva obuke.

