DESILO SE ČUDO! Rafael Nadal OKRENUO PLOČU i konačno priznao: Novak? Nema šta da se priča, NAJBOLJI JE U ISTORIJI!

Rafael Nadal već danima se nalazi u centru pažnje svetskih medija.

Posle intervjua Movistaru u kom je žestoko udario po Đokoviću, "Bik sa Majorke" stao je pred kamere Asa, govorio o raznoraznim temama, ali i konačno priznao da je Novak najbolji teniser u istoriji!

- Brojke su brojke, statistika je neumoljiva i u tom smislu Novak ima bolje brojke od mojih, to je nesporno. Nemam dovoljno veliki ego da bih pokušao da prikrijem stvarnost ili je predstavim drugačijom. Ovo je istina. Ostalo su ukusi, inspiracija, način tumačenja, da li vam se jedan ili drugi više dopadaju. Što se tiče titula, Đoković je najbolji u istoriji i tu nema šta da se raspravlja. Onda, kao i uvek, svako može da kreira priču kako želi, da podseti na veliki broj mojih povreda. Nesreća za mene je što mi je telo (bilo) u takvom stanju, ali i to je deo sporta - rekao je Nadal, pa dodao:

foto: EPA/Ettore Ferrari

- Čestitam Đokoviću na svemu što postiže i to mi ne izaziva nikakvu frustraciju. Rekao sam to kad sam bio teniser koji je osvojio najviše slemova, govorio isto kada smo bili izjednačeni i kažem to sada kada sam u zaostatku. Neću biti taj koji pokušava, kroz ličnu borbu, da poželi da bude ono što nije. Šta jeste – jeste, šta nije – nije. Ovo kažem zadovoljan svime što sam uradio!

Karlos Alkaraz je budućnost! Posle lepih reči o Novaku Đokoviću, Rafa se dotakao i Karlosa Alkaraza: - Karlos je donedavno bio broj jedan u svetu. Iako je veoma mlad, trenutno je, praktično, jedini rival Đokoviću. Korak iznad ostalih. Moj osećaj je da kad on igra u 90 odasto slučajeva ishod meča zavisi od njega. U tom smislu, ono što se desilo na Vimbldonu me nije iznenadilo. Realnost je da je fantastično za sport i tenis da ima nekog poput njega, ko toliko vremena posvećuje sebi - istakao je Rafael Nadal.

Kurir sport