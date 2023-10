ĐOKOVIĆ ODGOVORIO NADALU! Španac rekao za Noleta da je "BIO FRUSTRIRAN", a on mu nije ostao dužan - OVE NOVAKOVE REČI ODZVANJAJU!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odgovorio je na komentare Rafaela Nadala nakon što je osvojio 24. Grend slem titulu u karijeri.

Podsertimo, Španac je u opširnom intervjuu izjavio da bi Đoković "bio frustriran" da nije to uradio.

"Mislim da Đoković živi tu Grend Slem priču na malo intenzivniji način (od mene; od nas ostalih). Za njega bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord", rekao je svojevremeno Nadal.

foto: EPA/Ettore Ferrari

Stigao je i odgovor Đokovića.

"Video sam da je to otišlo poprilično viralno, da su ljudi pričali o tome. Svako ima pravo na svoje mišljenje i kako on tumači nekog drugog u tom kontekstu. To je sve što mogu da kažem. Rafa je veliki šampion, ja ga izuzetno cenim i poštujem kao šampiona, kao mog najvećeg rivala, kao čoveka i tenisera koji je u velikoj meri učestvovao u oblikovanju moje igre i mojih rezultata koje sam postigao. Nemam nameru ni u kom pogledu da razgovaram u negativnom kontekstu o njemu ili o Rodžeru Federeru, jer moje poštovanje nadjačava možda neka negativna mišljenja o njima. To je njegovo mišljenje, sa kojim ja, naravno, nisam saglasan. Imam svoje mišljenje, ali neću ga deliti jer ne želim da produbljujem tu temu. Za tim nema potrebe uopšte", rekao je Đoković u razgovoru za "Sportal".

(Kurir sport/Sportal)

Bonus video:

08:03 KO SE BAVI SPORTOM SAMO DA BI POSTAO NOLE ILI JOKIĆ, BOLJE DA ODUSTANE Gerić: Niko ne bi svakodnevno mučenje, svi bi PEHAR