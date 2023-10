KAKO JE IVANIŠEVIĆ IZIGRAN? Bivša žena "ZAŠTITILA" luksuzni stan uz pomoć ĆERKE I SESTRE! Novakov trener ostao KRATKIH RUKAVA!

Trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, prolazi kroz pakao na privatnom planu.

On je rešio da izađe u javnost, ali i na sud, te da pokuša da vrati u svoj posed luksuzni stan u centru Zagreba u kom trenutno živi njegova bivša supruga Tatjana Dragović sa svojim partnerom Vlahom Arbulićem i njihovom ćerkom.

Ipak, to neće biti lako jer je Ivanišević nasamaren na filmski način.

Tatjani Dragović su posle razvoda od Gorana Ivaniševića ostala dva stana milionske vrednosti. Jedan je prodala, a za drugi je preuzela lukave pravne manevre kako bi ga zaštitila. Kao da je znala da će Ivanišević u januaru ove godine podići tužbu kojom će tražiti poništenje sporazuma i povratak imovine. Stanovi koji su joj ostali posle razvoda nalaze se u Dalmatinskoj ulici, u strogom centru Zagreba, i na početku Radničke ulice. U Dalmatinskoj ulici je šestosobni stan površine 210 kvadratnih metara, koji je pre četiri godine renoviran i obnovljen jer su se tad komšije žalile na konstantnu i dugotrajnu buku.

Iako je Tatjana govorila da tamo ne živi, stan je bio na njeno ime, a prema zvaničnim podacima, to joj je i dalje adresa prebivališta. Tatjana je prvo prošle godine, u aprilu, poklonila taj stan ćerki Amber Mariji Ivanišević (19), pa ona nije formalno vlasnica, što je veliki adut u pravnoj bitki. Ali se bivša žena Gorana Ivaniševića osigurala da i dalje može koristiti stan jer je s ćerkom paralelno s poklanjanjem dogovorila da ima pravo "korišćenja stana". To znači da dok god ne potpiše drugačije, ona ima pravo koristiti stan bez obzira na to što mu nije vlasnik. Ali uz taj manevar je odigrala i drugi. U septembru prošle godine, samo četiri meseca pre Ivaniševićeve tužbe, Tatjana sklapa sporazum sa svojom sestrom Ivonom, koja živi i radi u Dubaiju. Po onome što su sestre potpisale, Ivona je pozajmila Tatjani 1,5 miliona evra te je upisala belešku na stan dok Tatjana taj novac ne vrati 2030. godine. Tako da sestra Ivona po toj pozajmici polaže pravo na stan, a to je manevar koji dodatno otežava mogućnost da on ikad u celosti ili delimično bude vraćen Ivaniševiću.

Stan u Radničkoj ulici je Tatjana prodala brzo posle razvoda. Ta luksuzna nekretnina se prostire na 434 kvadrata nove zgrade, od čega su 382 kvadrata stambenog prostora, a ostatak čine terase. Taj stan i dodatna parking mesta je već 2014. godine kupila preduzetnica Mirjam Maša, koja je inače prijavljena u Monaku, a hrvatski mediji su je opisivali kao bogatašicu i uspešnu preduzetnicu koja se bavi iznajmljivanjem luksuznih jahti. Pošto je stan prodala, s njega je skinuta i hipoteka banke od 975.000 evra, što je navodno i bilo u sporazumu bivših supružnika. Goran Ivanišević je s novom suprugom Nives prvo u Zagrebu živeo u luksuznom stanu u Ban centru, tik do Trga bana Jelačića. Trosobni stan s balkonom i ukupne površine 131 kvadratnih metara glasio je na njegovu firmu "Funky City". Prošle godine u aprilu, istog meseca kad Tatjana prepisuje stan u Dalmatinskoj na ćerku, stan je Ivanišević prodao bivšem suprugu Severine Vučković, Milanu Popoviću, odnosno njegovoj firmi "Celanova". Posle toga par kupuje stan od 144 kvadrata u kući na zagrebačkom Srebrnjaku i ta nekretnina pripisana je na Nives.

