ĐOKOVIĆEVA PORUKA O IZRAELU I PALESTINI: Kao dete rata...

Novak Đoković je bez previše problema pobedio Tomasa Martina Ečeverija u 2. kolu Mastersa u Parizu.

Posle duela je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja stranih novinara, a tu se često teme koje nemaju veze sa sportom.

Tako su Novaka sada pitali za mišljenje o ratu Izraela i Palestine.

"Kao dete rata, veoma me povređuje ono što se dešava u svetu, a dešava se već neko vreme, ne samo u Izraelu i Palestini, već širom sveta. Užasno je to. Šaljem ljubav svim civilima koji pate i nadam se da će se sve okončati ubrzo. Uvek zagovaram mir i to je moja poruka. Šaljem im ljubav" rekao je Novak Đoković.

Kurir sport