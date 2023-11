"SLAGAO ME NOVIK DIKĐOVIK!" Američki jutjuber nije znao ko je Đoković, pa NASTAVIO DA SE BRUKA: Zašto mi nije rekao da je Divađa?!

Novak Đoković bio je na dodeli "Zlatne lopte" i privukao je ogromnu pažnju.

Pričao je sa Lionelom Mesijem koji je dobio tu prestižnu nagradu i dodelio priznanje fudbalerki Aitani Bonmati.

Tada je poznati jutjuber (IShowSpeed) imao ispad, tačnije, žestoko se obrukao - nije znao ko je Novak.

Nije prepoznao najboljeg tenisera svih vremena. Srbin je to iskoristio da se našali, pa mu je rekao da je on novi fudbaler Milana i da uskoro treba da zaigra za italijanski klub, u šta mu je on poverovao. Da tu ne bude kraj postarao se "Spid" koji se potom ponovo obrukao, ovog puta pred svojima kamerama u prenosu.

- Recite zašto me je ovaj lik je*eno slagao, dva dana kasnije sam saznao da je najbolji teniser na svetu. Mislio sam da je Serena Vilijams najbolja. Čuo sam da je Novik Dikđovik najbolji. Ispade da je on. Upoznao sam ga, nisam se čak ni slikao sa njim. Zašto me ljudi troluju, zašto je morao da me troluje. Zašto nije rekao 'Ja sam Nikola Divađa, poznati teniser'. Razumete šta hoću da kažem - pričao je on povišenim tonom.

Ne samo da nije znao ko je najbolji teniser svih vremena, nego ni ime nije mogao da mu pogodi nekoliko dana kasnije... Nije u pitanju slovna greška, već brukanje. Dok se on bruka, Novak je stigao u Torino, saznao žreb za završni Masters i ide po novu titulu i "overu" prvog mesta.

