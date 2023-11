AU, KAKVE REČI ALKARAZOVOG TRENERA! Posle jučerašnjeg meča, Ferero priznao ono što već SVI ZNAJU: "Novak je najbolji svih vremena"

Španski teniser Karlos Alkaraz izgubio je juče u polufinalu Završnog mastersa u Torinu od Novaka Đokovića.

Srbin je juče slavio sa 6:3, 6:2, pa će se u finalu sastati sa Janikom Sinerom.

Trener španskog asa, Huan Karlos Ferero, rekao je za "Carrusel Deportivo de la SER" da svi znaju da je Đoković najbolji svih vremena.

"Mora da nauči da je sezona duga, da je to njegov posao i da ne može da ima onoliko pauza koliko bi želeo. Da ako želi da bude najbolji mora da se ponaša kao najbolji i bude profesionalan sve vreme tokom godine. To je ono što jeste i moramo to prihvatiti", rekao je Ferero.

"Na kraju, kada smo ostali u svlačionici, rekao sam mu da ima veliku prednost na ovakvoj podlozi i da će igrati dobro, ali nam treba više vremena. Završilo se sa veoma lošim osećajem, kao da se osećamo malo inferiorno, ali mislim da je to malo daleko od stvarnosti. Svi znamo da je Đoković najbolji svih vremena i onaj koji je trenutno u najboljoj formi i u dvorani postaje sve teže pobediti ga“, zaključio je Ferero.

