"NOVAK JE I TADA BIO LIDER..." Tipsarević dobio važnu ulogu u reprezentaciji Srbije: Nadam se da ću uspeti da pomognem!

Nekadašnji srpski teniser Janko Tipsarević izjavio je da je Dejvis kup za njega uvek bilo posebno takmičenje i dodao da se nada da će sada u ulozi savetnika selektora uspeti da pomogne reprezentaciji Srbije na završnom turniru u Malagi.

- Zahvalio bih pre svega selektoru Viktoru Troickom, a posle i kompletnom timu, na pozivu da budem sa njima u Malagi, kao deo stručnog štaba. Kroz karijeru je Dejvis kup bio posebno takmičenje za mene i uvek sam bolje igrao za Srbiju - rekao je Tipsarević, prenosi Teniski savez Srbije.

- To jeste jednim delom iz patriotskih razloga, a mnogo jači razlog je to što su momci iz reprezentacije i lično moji najbolji prijatelji. Zbog toga mi je jako drago što sam pozvan i nadam se da ću uspeti da pomognem - dodao je on.

foto: Kurir

Teniska reprezentacija Srbije u četvrtak počinje takmičenje na završnom turniru Dejvis kupa u Malagi. Prvi protivnik Srbije, u četvrtfinalu, biće Velika Britanija.

- Pričalo se dugo ko će da igra za njih. Evans je otkazao zbog povrede, povredio se i Endi Marej, a i Nori je najavio mogućnost da ne zaigra. Ipak, jako težak protivnik, sa dobrim timom i jakim dublom, a sreća nas je malo pogledala zbog otkaza Evans i Mareja. Ali, koga god pošalju na teren, biće to jak protivnik - rekao je Tipsarević.

Tipsarević je sa reprezentacijom Srbije osvojio Dejvis kup, čuvenu "salataru", 2010. godine.

Upitan da povuče paralelu između 2010. i 2023. godine, on je naveo da "tu nema neke preterane razlike".

- Ne mogu da se setim tačno, ali ni Viktor ni ja nismo bili top 10 igrači, bili smo 20. ili 30. na listi. Naravno, Novak (Đoković) je bio vođa tima i tada, i naravno i sada. Neverovatno je, ali je i sada, toliko godina kasnije, opet prvi - rekao je Tipsarević.

Tipsarević je naveo da su igrači fizički spremni i da znaju šta se očekuje od njih.

- Ide se na pobedu, ide se na osvajanje. I ovako kako Novak igra, svaki drugi ishod osim osvajanja trofeja bio bio ne katastrofalan, ali - neuspeh. Jedino može da se vidi da su svi pod pritiskom kraja sezone, duboko smo u novembru - zaključio je Tipsarević.

Kurir sport

Bonus video:

02:10 OSEĆALA SAM PREDRASUDE JER MI JE MUŽ JANKO TIPSAREVIĆ! Biljana progovorila o počecima kao modni kreator NIKADA MI NIJE POMOGAO