"MOŽDA NAM SE NE SVIĐA, ALI NE MOŽEMO DA GA UBIJEMO ZBOG TOGA" Od njegovih reči o Novaku TRESE se planeta: Šta je pogrešio? Ništa!

Bivši teniser i poznati teniski šoumen Mensur Bahrami očitao je lekciju hejterima Novaka Đokovića.

Bahrami je zgrožen ponašanjem publike u Torinu prema najboljem teniseru sveta.

Novak je osvojio rekordni sedmi trofej na Završnom mastersu, pošto je u velikom finalu u Torinu savladao domaćeg tenisera Janika Sinera.

Tokom čitavog turnira publika u Torinu bila je izuzetno nekorektna prema Srbinu. Pokušavali su da ga izbace iz takta na sve moguće načine, zviždali mu, aplaudirali nakon njegovih grešaka i ometali tokom igre, ali nisu uspeli da ga slome.

U razgovoru za belgijske medije razočarani Bahrami pozvao je navijače da pokažu više poštovanja prema legendi belog sporta.

"On nije voljen i pati zbog toga. Morate imati poštovanja prema ovom dečku. On je naveći igrač u istoriji. Možda nam se ne sviđa. Razumem. Ali ne smemo da ga ubijemo zbog toga. Ako vam se ne dopada, nemojte da mu aplaudirate, ali nemojte ni da mu zviždite" kaže Bahrami i dodaje:

"On pobeđuje i mi mu zviždimo. Šta je pogrešio? Ništa! Dugo je patio zbog ovoga. Čini mi se da ga više to ne pogađa".

Bivši as ističe da je Novak učinio sve da ga publika zavoli.

"On je veliki profesionalac. Ne smemo da zaboravio da je upao u eru Nadala i Federera, dva veoma popularna igrača. Učinio je sve da bude voljen. Ponekad i previš, po meni. Bolje da igra svoje mečeve, dobije ih i ode kući. Ljudi mise da je sve to lažno. To nije istina. On voli publiku i želi da ga publika voli", zaključio je Bahrami.

