ANA IVANOVIĆ OSTAVILA PLANETU BEZ TEKSTA! Otkrila šta joj je RAFAEL NADAL rekao 2008. godine i dokazala da je Novak Đoković GOAT!

Nekadašnja srpska teniserka, Ana Ivanović, fascinirana je Novakom Đokovićem, a kada je otkrila šta joj je Rafael Nadal rekao 2008. godine ostavila je sve bez teksta.

Nole je u ponedeljak započeo 400. nedelju na vrhu ATP liste, pre toga je osvojio Završni masters u Torinu tako što je u finalu bio bolji od Italijana Janika Sinera sa 2:0 u setovima (6:3, 6:3), te je još jednom održao čas tenisa čitavoj planeti. Ana Ivanović je gostovala u podkastu "Alesto" gde se dotakla Đokovića i otkrila zanimljivu anegdotu od pre 13 godina koja može da potvrdi da je Novak apsolutni GOAT.

- Iskreno, nismo razmišljali da će toliko trajati. Ono što mi je stvarno fascinantno je to kako uspeva da održi telo u formi i zdravstveno. Naporan je sport, veliki je uticaj na telo, vidimo i po Rodžeru i Rafi. Sećam se da mi je Rafa 2008. rekao 'Ne znam koliko ću izdržati', a evo ga Novak, bori se. Ta činjenica da je Novak toliko jak i zdrav mi je stvarno fascinantna, svaka mu čast na tome - rekla je Ana Ivanović, pa dodala:

- Definitivno, svi mi sazrimo i godine donesu svoje, iskustva neka. Definitivno se promenio. I on je nekako čovek, više nije dete i ono što smo bili kada smo imali 18 godina. Mislim da se svi mi konstantno menjamo.

foto: TONY ASHBY / AFP / Profimedia

Zatim se osvrnula i na radovanje Bena Šeltona, kao i na Đokovića koji je mladom Amerikancu "spustio slušalicu" u njegovom stilu.

- Iskreno, svako gleda na to različito. Neki put nemam vremena da ispratim sve šta se dešava. Iskreno, kada je Ben to prvi uradio, bilo mi je 'OK, to je tinejdžerski, američki, simpatično', a smešno mi je bilo i posle kad je i Novak to uradio. Ne znam, mišljenja su podeljena - zaključila je ona.

Kurir sport / podkast Alesto

